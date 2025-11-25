Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛貓走失十年竟重逢  美漢多年堅持一事令奇迹成真：以為是詐騙

趣聞熱話
更新時間：03:23 2025-11-25 HKT
發佈時間：03:23 2025-11-25 HKT

美國新澤西州蒙克萊爾（Montclair）近日上演一場溫暖奇蹟。一隻走失足足十年的貓咪「阿薩」（Asa），被民眾拾獲送往動物收容所Montclair Township Animal Shelter ，工作人員替牠掃描晶片後，竟立即顯示其主人資料。就這樣，一通由晶片牽起的電話，讓一家人多年來的冀盼終於變成現實。

十年前一次救援意外　愛貓驚走失去蹤影

收容所在Facebook分享這段故事時形容，這通電話是「每一間收容所都夢想能打出的電話」。

阿薩的主人哈伯勒（Sean Haberle）受訪憶述，十年前某天，阿薩從家中一扇未關好的紗窗擠出，爬進屋外的排水管。他見狀立即搬來梯子想把愛貓救回，卻發生意外——梯子突然失衡，他連人帶梯摔下地，阿薩受到驚嚇立即奔逃，從此消失不見。

「那刻牠嚇壞了，我也摔倒，然後牠就跑得無影無蹤。」他說。

一家人苦尋多年，張貼尋貓啟事、致電各間收容所、逐街逐巷尋找，仍然徒勞。即使多年後搬到紐約手指湖區（Finger Lakes），他們仍堅持更新晶片資料，盼望有一天電話能再響起。

「我和兒子一個月前還在說，不知牠如今怎樣了。」哈伯勒說，「牠是一隻非常貼心的貓。」

晶片連結十年情　主人以為收到詐騙電話

直至近日，阿薩被好心人送到蒙克萊爾收容所。工作人員按照程序掃描晶片，螢幕瞬間顯示：「Sean Haberle」。

而且電話號碼，奇蹟般地——還是有效。

哈伯勒接到來電時第一反應竟是：「這是詐騙吧？」他的妻子甚至重新查證，最終才確定眼前的好消息是真真確確的。

奇蹟重逢靠「一念之堅」　收容所提醒：更新晶片資料救命

收容所表示，阿薩健康狀況良好，掃描過程亦十分配合，晶片資料清晰，一切才能促成這次歷時十年的重逢。

工作人員感慨道：「這就是為甚麼晶片登記、更新電話號碼如此重要。阿薩能回家，全靠主人一直沒有放棄。」

十年尋貓，雖然苦無結果，但一家人的思念與堅持最終化成最動人的奇蹟。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
8小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
16小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
16小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
12小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
9小時前