愛貓走失十年竟重逢  美漢多年堅持一事令奇迹成真：以為是詐騙

美國新澤西州蒙克萊爾（Montclair）近日上演一場溫暖奇蹟。一隻走失足足十年的貓咪「阿薩」（Asa），被民眾拾獲送往動物收容所Montclair Township Animal Shelter ，工作人員替牠掃描晶片後，竟立即顯示其主人資料。就這樣，一通由晶片牽起的電話，讓一家人多年來的冀盼終於變成現實。

十年前一次救援意外 愛貓驚走失去蹤影

收容所在Facebook分享這段故事時形容，這通電話是「每一間收容所都夢想能打出的電話」。

阿薩的主人哈伯勒（Sean Haberle）受訪憶述，十年前某天，阿薩從家中一扇未關好的紗窗擠出，爬進屋外的排水管。他見狀立即搬來梯子想把愛貓救回，卻發生意外——梯子突然失衡，他連人帶梯摔下地，阿薩受到驚嚇立即奔逃，從此消失不見。

「那刻牠嚇壞了，我也摔倒，然後牠就跑得無影無蹤。」他說。

一家人苦尋多年，張貼尋貓啟事、致電各間收容所、逐街逐巷尋找，仍然徒勞。即使多年後搬到紐約手指湖區（Finger Lakes），他們仍堅持更新晶片資料，盼望有一天電話能再響起。

「我和兒子一個月前還在說，不知牠如今怎樣了。」哈伯勒說，「牠是一隻非常貼心的貓。」

晶片連結十年情 主人以為收到詐騙電話

直至近日，阿薩被好心人送到蒙克萊爾收容所。工作人員按照程序掃描晶片，螢幕瞬間顯示：「Sean Haberle」。

而且電話號碼，奇蹟般地——還是有效。

哈伯勒接到來電時第一反應竟是：「這是詐騙吧？」他的妻子甚至重新查證，最終才確定眼前的好消息是真真確確的。

奇蹟重逢靠「一念之堅」 收容所提醒：更新晶片資料救命

收容所表示，阿薩健康狀況良好，掃描過程亦十分配合，晶片資料清晰，一切才能促成這次歷時十年的重逢。

工作人員感慨道：「這就是為甚麼晶片登記、更新電話號碼如此重要。阿薩能回家，全靠主人一直沒有放棄。」

十年尋貓，雖然苦無結果，但一家人的思念與堅持最終化成最動人的奇蹟。