美囚坐監變「Work From Prison」有人年薪賺6位數美元 未出獄已成功買樓

美國緬因州一間監獄近日引發全國討論：當地允許遴選後的囚犯在獄中使用手提電腦遙距工作，部份囚犯更憑此獲外間企業聘用，收入高達六位數美元，甚至成功置業。不過，此舉亦惹來巨大爭議，有批評者直言監獄「走火入魔」，恐怕令坐監變成職涯新選項，背離懲罰和阻嚇的原意。

獄中自學編程 一躍成高薪工程師

這項名為「獄中工作」（Work from Prison）的計劃，由已故「股神」巴菲特（Warren Buffett）之姊、慈善家杜麗絲·巴菲特（Doris Buffett）創立的組織推動，旨在為在囚者提供技能訓練，讓其重新融入社會。

32歲囚犯普雷斯頓·索普（Preston Thorpe）是美國首批「獄中遠端工作者」之一。他靠自學電腦編程，兩年前取得首份遙距工作，今年更被三藩市一家科技公司正式聘用為高級軟件工程師，年薪達六位數美元。他透露，已靠薪金成功購買物業，只待出獄後展開新生活。

索普接受訪問時表示，自己每日在囚室工作15至17小時，「以前我做過毒販，自覺人生無路可走，但現在我有了目標。」

僱主懵然不知其「身在監獄」 背景檢查竟「毫無瑕疵」

值得關注的是，聘用索普的公司行政總裁哥斯達（Glauber Costa）承認，公司最初並不知道索普正身在獄中。他形容索普的背景調查「乾淨得出奇」——原因是公司只查過去7年的紀錄，而索普已服刑逾10年，連「違例泊車」紀錄也沒有。

反對者強調，這種情況恐令僱主在毫不知情下聘請囚犯，甚至令部分犯人因長期在監而「紀錄比守法人士更乾淨」，對其他求職競爭者不公平，亦令僱主作出錯誤評估和聘用。

緬因州40名囚犯在囚室打工 有人完成碩士課程再直接受聘

據報目前緬因州約有40名在囚人士在囚室以筆電進行技術支援、資料處理等遠端工作。部分囚犯在服刑期間完成大學及碩士課程，隨即獲企業接納為遙距員工。

支持者指出，學習技能、累積工作經驗，有助在囚人士出獄後更快融入社會，減低重犯率。

美國社會對「懲罰」與「更生」界線再起辯論

隨着索普的故事曝光，美國社會再度陷入關於「監獄角色」的激烈討論：究竟監獄首要功能應是懲罰犯罪，抑或給予重新開始的機會？

緬因州監獄的「WFH（Work From Home）進化版：WFP（Work From Prison）」模式，將把這場辯論推向新高潮。