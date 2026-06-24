歐洲欲藉新《廣場協議》逼人民幣升值？ 德研究：歐盟唔爭氣是衰退主因

近年來，歐洲政界多次就「人民幣匯率被低估」、「中國產能過剩」以及「官方補貼衝擊歐洲本土製造業」等議題表達關注。

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今年6月22日，歐洲央行行長拉加德呼籲全球領袖商討人民幣匯率問題；而此前，德國總理默茨亦表示，歐盟正面臨與貨幣被低估高達30%的國家進行競爭。儘管他未直接點名中國，但歐洲輿論普遍認為，偏低的人民幣匯率顯著提升了中國產品的出口競爭力，相關情況正日益引起歐盟內部的憂慮。

非單純經濟問題

或許，這類論調早已不再是單純的經濟命題，而是地緣政治上的角力而已。

歐洲央行行長拉加德呼籲全球領袖商討人民幣匯率問題。路透社

研究認為，歐洲經濟引擎熄火，很大程度與德國和歐洲自身問題有關。路透社

研究認為，歐洲經濟引擎熄火，很大程度與德國和歐洲自身問題有關。路透社

有指，歐盟藉「廣場協議」以讓人民幣升值。法新社

簡單來說，貨幣被貶值後，可以能顯著提升出口競爭力、吸引外國直接投資並帶動旅遊業。這不僅能降低本國商品在國際市場的售價、強化海外競爭力，還能拉動國內就業，保護本土產業免受外國廉價商品的衝擊。

以上世紀80年代的日本為例。1980年代前半期，日本憑藉較低的匯率與強大的製造業實力，主導出口導向型經濟，對美國市場造成巨大衝擊。當時日本產品在美國的市場佔有率驚人，涵蓋了超過50%的工具機、30%的汽車、20%的半導體設備，以及絕大部分的消費電子產品。

與此同時，美日之間存在巨大的貿易赤字。1985年，美國的貿易逆差達1485億美元，其中僅日本就佔了三分之一（約497億美元）。面對此等局面，美國自然深諳「臥榻之側，豈容他人鼾睡」的道理。

「設局」逼升日圓

為了扭轉巨大的貿易逆差，在美國的威逼利誘下，美、日、英、法及西德五國於1985年9月22日在紐約廣場飯店簽署了《廣場協議》（Plaza Accord）。該國際協定旨在聯合干預外匯市場，促使美元對日圓及德國馬克有序貶值，以緩解美國當時面臨的沉重財政與貿易赤字壓力。

2026年4月，中國江蘇省南京港，數以百計等待出口的汽車。法新社

在協議簽署前，市場匯率長期於1美元兌240日圓的水平窄幅徘徊。然而，在隨後的3年，日圓兌美元迅速升值，一路升至約120日圓兌1美元，升幅高達1倍。

苦了日本 樂了美國

結果是，日本商品在國際市場上的價格優勢一夕消失，熱錢隨之湧入，引爆了日本國內瘋狂的資產泡沫。當這場泡沫於1990年無情破裂後，日本隨即陷入長達數十年的經濟停滯與通貨緊縮，步入所謂的「失落30年」。

反觀美國，在《協議》簽署後的短短兩年間（至1987年），美元匯率大幅下跌約30%至50%。這讓美國製造業產品在國際市場上的報價變得相對便宜，成功重拾價格競爭力，順利走出了逆差陰霾。

40年前，美國帶頭對日本軟硬兼施，逼簽《廣場協議》。如今，歐洲政客真的是食髓知味，竟希望中國會簽署新的《廣場協議》，最終目的就是希望人民幣「主動或被迫」升值，導致出口減弱，再主動拯救歐洲經濟，以「緩解中歐貿易失衡與保護歐洲製造業」。

不過顯然中國不是造成歐洲經濟引擎熄火的主因，德國基爾研究所今年6月發佈的報告明言，「德國經濟引擎熄火，中國頂多佔1/3原因，德國和歐洲自身問題更大」。

「只有我才可以富有」

此情此境，不禁讓人想起一個著名的經濟學說。英籍韓裔經濟學家、現任倫敦大學亞非學院經濟學教授張夏準（Ha-Joon Chang）曾提出「踢開梯子」（Kicking Away the Ladder）理論，正切中當前的局勢。

該理論的核心觀點指出，英美等發達國家曾靠著「高關稅、政府補貼、技術抄襲」這條秘密梯子，才得以爬上財富與經濟霸權的頂端。然而，當他們自己暴富之後，為了防止發展中國家追趕上來，便反手「一腳把梯子踢開」。

他們站在高處壟斷利益，同時道貌岸然地強迫發展中國家：「你們必須實行自由貿易、不准實施產業保護政策。」其本質，就是「富國俱樂部」眼見後發國家即將追隨其後登頂，企圖聯手將當年的發展梯子徹底踹斷。

「中日結構相去甚遠」

那麼，歐美如今試圖逼迫「人民幣升值」的計劃究竟會不會成功？答案顯然是否定的。

奧地利時政論壇（tkp.at）一篇題為《默茨、人民幣與廣場協議類比的局限性》（Merz, der Yuan und die Grenzen der Plaza-Analogie）的文章，便清楚剖析了歐美此舉注定失敗的原因。

文章作者約亨．米奇卡（Jochen Mitschka）指出：「如果僅將1985年對日本的強迫『遏制』視為2026年的翻版藍圖，不僅忽略了當年東京與今日北京之間的結構性差異，也忽視了歐洲自身現今遠未形成當初作為《廣場協議》先決條件的統一陣線。然而，這種『關起門來談論中國』而非『與中國攜手合作』的討論方式，本身就證明了歐盟政客在思想上，距離適應『多極化世界』的思維仍相去甚遠。」

中國不會重蹈「失去的三十年」之覆轍

1980年代的日本仍在政治與軍事上高度依賴美國，面對壓力只能屈服，被迫接受日圓升值以削減對美貿易順差。相比之下，如今的中國經濟體量龐大、產業鏈高度獨立，且握有完全的政治主導權。外部勢力根本不可能重演當年的歷史去逼迫中國簽署不平等協議，中國也亦不會重蹈日本「失去的三十年」之覆轍。