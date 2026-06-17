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伊朗局勢︱美國開戰計錯數？ 情報分析伊朗如何靠掌控霍爾木茲海峽成「另類核武」

環球拆局
更新時間：10:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：10:45 2026-06-17 HKT

美國向伊朗發動大規模軍事行動三個多月後，雙方終於達成諒解備忘錄。美國有線電視新聞網（CNN）周二（16日）引述三名知情人士報道，美國情報機構近日評估認為，伊朗在此輪衝突中已證明其具備「隨時有效封鎖霍爾木茲海峽」的能力。這意味著德黑蘭政權在與美國爆發戰爭後，獲得一項足以衝擊全球經濟的強大新籌碼。

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德黑蘭擁巨大談判籌碼

情報評估指出，未來類似的封鎖危機仍有可能重演。美國必須與伊朗進行密集談判，方能促使霍爾木茲海峽全面恢復通航，這凸顯德黑蘭在談判桌上握有極大籌碼。

相關新聞：華爾街日報：美伊簽署協議後 伊朗可即時恢復石油出口

一名知情人士坦言，這場戰爭已從根本上改變了德黑蘭未來運用此類威脅手段的思維，甚至形容「美方目前等同將海峽控制權拱手相讓，而這是一項比任何核武更具威力的武器」。此外，另一名消息人士提到，伊朗亦意識到可將針對海灣國家能源基礎設施的定點打擊，轉化為不對稱作戰能力，並在本次衝突中證明其成效顯著，未來隨時可「照辦煮碗」，作為施壓工具。

或要求胡塞武裝封鎖曼德海峽

雖然美方盟友曾商討在海峽重開後建立某種巡航機制，但目前具體運作方式尚不明確。多名消息人士透露，即使美伊即將簽署正式協議以結束衝突，伊朗仍在籌劃經濟層面的「後備方案」——一旦與美國的談判破裂，德黑蘭可能會要求其也門代理勢力「胡塞武裝」，封鎖同樣身為全球重要貿易咽喉的曼德海峽（Bab el-Mandeb）。

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情報部門指出，伊朗之所以信心大增，是因為其在無需耗費大量資源的情況下，便成功封鎖海峽並精準打擊波斯灣能源設施。

一名曾參與美伊戰爭軍事規劃的人士警告，失去對霍爾木茲海峽的控制恐成為這個時代最大的戰略失誤，若非美方大幅升級軍事投入，否則幾乎無法有效反制。此次情報評估，凸顯特朗普當初在未充分權衡伊朗封鎖意願下發動衝突所帶來的深遠負面影響，並引發外界對德黑蘭未來將全球經濟「武器化」的嚴峻憂慮。

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