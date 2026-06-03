俄烏戰爭︱烏克蘭聲稱要大反攻 歐盟彈藥減半援金縮水成「絆腳石」？︱拆局

俄烏雙方已血戰4年多，烏總統澤連斯基（Zelenskyy）在6月初表示，烏軍目前有能力打擊烏國境內被占領區域的俄羅斯後勤。但英國《金融時報》（Financial Times）5月26日報道，自去年12月起，參與捷克主導的彈藥倡議（Czech-led ammunition initiative）的國家數目已由18個減少至9個。

英媒於5月底報道相關消息。《金融時報》Financial Times

大口徑彈藥減近半

自2024年起，布拉格便帶頭統籌歐洲多國，向基輔供應大口徑炮彈，以補充其日漸減少的彈藥庫存，支撐烏軍與俄羅斯之間的拉鋸戰。數據指出，2024年，烏克蘭透過這計劃得到150萬發炮彈；2025年，得到180萬枚；而在今年依然得會到100萬枚炮彈，即使多國已經退出支援。

相關新聞：「捷克特朗普」政黨贏大選 挺烏立場恐轉向

而當初牽頭的捷克，如今亦希望逐步淡出援助烏克蘭彈藥的方案。從「帶頭大哥」到試圖「卸膊」，背後折射出的是現任總理巴比什（Andrej Babiš）的政治算盤：一方面，他認為捷克斯洛伐克集團（CSG）本身亦可從這項計劃中分一杯羹；另一方面，他更希望將國內資源優先投放於因伊朗戰事而備受能源價格上漲壓力的捷克民眾身上，而非繼續向烏克蘭輸血。

捷克總理巴比什強烈反對過度軍援及經援烏克蘭。

援烏金額再探底

相關新聞：俄烏戰爭｜五角大廈稱「彈藥庫存太低」 部分武器暫停援烏

烏克蘭近年不只到手的彈藥減少，獲得的資金亦同樣縮水。自2025年年底，特朗普大幅削減對烏援助，歐洲被迫全面接棒援烏，但歐洲援烏力度亦早現疲態。德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的數據顯示，2025年基輔共獲得價值360億歐元（約3060億港元）的軍援，相較於2024年的411億歐元（約3756億港元），減少了14%，甚至比2022年戰爭開打那一年要少。

授助減少卻要「贏」了?

相關新聞：俄烏戰爭｜烏無人機飛越1800公里深入烏拉山地區 俄後方納入打擊距離

但據美國智庫《戰爭研究所》（ISW）分析，今年4月俄軍淨損失116平方公里，是烏軍自2023年夏季反攻以來首次收復多於失去的領土。這得益於烏克蘭無人機系統性攻擊俄軍補給線，包括連接克里米亞的M-14和M-18公路，俄方補給車輛在距離前線160公里處便已受襲。

烏克蘭指揮官畢列茨基（Andriy Biletsky）更指出，俄軍已筋疲力竭，烏方有半年窗口可奪回戰場主動權，戰爭「轉捩點」即將到來。換言之，在彈藥與援助雙雙縮減的情況下，烏軍仍能交出亮眼戰績？

相關新聞：俄烏戰爭4周年｜世銀等估算 烏克蘭重建需約5580億美元

歐盟援烏「口惠而實不至」

烏軍在今年春夏在烏東、烏南透過無人機和導彈的確取得一些戰功，以此證明有能力抗俄，塑造成「為歐洲價值觀而戰」，為加「入（歐）盟」「入（北）約」暖場。

而日前，德國總理默茨（Friedrich Merz）亦投其所好，建議為烏克蘭設立歐盟「準成員國」（Associate Member）身份，即允許烏方參與歐盟機構及部長級會議並發表意見，但不設投票權。同時，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）亦表示，她已與烏克蘭總統澤連斯基就加入歐盟一事進行討論，並補充指未來數周將是推進烏克蘭入盟進程的關鍵時期。

在俄烏鏖戰、歐洲援助疲乏的背景下，歐洲這些舉動或者只是對烏的一種政治補償或激勵，以維持其戰鬥意志，避免烏克蘭因疲憊而被迫接受不利的談判條件。這就像在驢子面前綁上一根蘿蔔，讓牠費盡力氣不斷向前追趕，但目標始終遙不可及。

對烏克蘭而言，歐盟的態度可能始終停留在「口惠而實不至」，不斷開出「空頭支票」，但實際援助卻已放緩。展望未來，烏克蘭可能陷入更嚴峻的戰爭態勢，而「入盟」「入約」之路依然是「路漫漫」，但烏方也將「上下而求索 」。