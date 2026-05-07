金主愛接班靠皮褸形象？ 南韓專家分析金正恩延續家族領導策略

2022年11月，北韓領導人金正恩身旁出現一名穿著得體的年輕女孩照片，她正是其女兒金主愛（Kim Ju Ae）。

金主愛穿搭疑為接班鋪路

金主愛首次在國家宣傳中亮相時年僅9歲，當時已因穿搭受到關注。此後她的髮型與服裝越發精緻講究。南韓情報機構研判，北韓領導人金正恩已選定她為接班人。現年約13歲的金主愛，與父親共同出席飛彈發射、閱兵及海外出訪的次數逐漸增加。但也有分析指出，她偏愛皮革、皮草與「公雞頭」髮型，這些風格顯示她正被培養為領導人。實際上，她的穿著很可能受勞動黨「宣傳鼓動部」指導。

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金主愛有時會被拍到穿著正式套裝與裙裝，風格與母親李雪主相似。南韓世宗研究所（Sejong Institute）副所長鄭成昌（Cheong Seong-chang）分析，由於金主愛年紀尚小，這可能成為她未來擔任領導人的潛在弱點，因此政權透過讓她穿上母親同款正式服裝，來掩飾年齡並塑造更成熟的形象。她偶爾也會穿皮夾克，這種服裝既休閒又有印象感，適合前往軍事基地等環境較艱困的場合。

不過，這也讓她有時與父親金正恩「撞衫」，因為金正恩同樣偏愛黑色皮外套與風衣。模仿前代領導人的穿著風格，即所謂的「形象複製」，一直是北韓政權維繫權力的手段之一。金正恩執政初期，為鞏固自身合法性，曾刻意模仿祖父金日成的穿著打扮。專家表示，創建並領導北韓超過45年的金日成，在北韓實際上被視為神一般的存在。



鄭成昌指出，宣傳鼓動部在引導民眾將對金日成的敬意轉移至金正恩的過程中，扮演了關鍵角色。據稱，金正恩首次公開露面時，無論是北韓民眾還是南韓專家都感到驚訝，因為他的外貌酷似年輕時的金日成。鄭成昌分析，金正恩作為接班人面臨缺乏經驗與年紀尚輕等劣勢，但這些都因他與金日成相似而獲得彌補。甚至有說法指，北韓民間一度流傳金日成已經「轉世重生」。

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除了鞏固金主愛的接班人地位，她與母親李雪主透過穿著西式服裝，展現與普通民眾截然不同的社會地位。鄭成昌指出，金主愛多次穿著皮革夾克，顯示宣傳鼓動部有意將她塑造成高於一般民眾的形象。他解釋，高檔皮衣在北韓並不常見，奢侈品牌、皮革與皮草都是普通百姓負擔不起的物品。

金主愛不斷變化的時尚風格，與北韓民眾日益嚴格的服裝管控形成對比。2020年，北韓制定《排斥反動思想文化法》，禁止民眾接觸境外文化。然而2023年，官方媒體發布的影片顯示，金主愛穿著一件價值1900美元（約15000港元） 的法國迪奧（Dior）黑色羽絨夾克，與父親並肩走在洲際彈道飛彈前。

隔年，她在平壤住宅區竣工典禮上穿著透明襯衫露出手臂，但官方隨後對普通公民發布講座，警告不得穿著這類服裝與髮型，稱其為「反社會主義與非社會主義現象」，必須根除。這些事件顯示，金氏家族作為近乎神一般的存在，往往不受適用於一般民眾的規則限制。

