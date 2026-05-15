星島申訴王 | AP x Swatch $3000 戴「百萬名錶」！ 直擊排隊黨冒雨露宿搶聯名潮錶

近年不少品牌紛紛聯乘合作，吸引各地潮人追捧。瑞士名錶品牌AP與大眾化手錶品牌Swatch，合作推出全新聯乘「Royal Pop」陀錶錶款，即將在5月16日（本週六）正式開售。由於AP份屬頂級名錶，每隻錶售價動輒數十萬甚至過百萬，這次與Swatch聯乘的產品，售價僅約3千港元，因而備受注目。

開售前夕，全球Swatch門外都出現排隊搶購人龍，香港亦不例外，在尖沙咀、旺角及銅鑼灣等多間分店，開售前三、四天已經出現等待搶購的人龍。

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排足四天報酬港幣800元

記者在5月12日至5月14日期間到訪不同分店，排隊那些擺雜物霸位的人，目測隊伍也至少有20至30人排隊，人龍中大部分為內地人和長者，他們準備好大量紙皮和櫈仔等物資，席地而坐做足準備打持久戰。近日天氣不穩常有驟雨，露天等候的人士便更狼狽和辛苦。

記者暗訪發現，他們很多人根本不清楚自己排隊買什麼，有人以普通話答「我知！去泡泡瑪特買公仔！」有控制排隊黨的「蛇頭」透露，他們只會請熟人開工，而排足四天的報酬，只得港幣800元！但由於他們會提供食物和飲品，仍有一些長者願替其排隊。

不過記者在等候人龍當中，分別找到本地和泰國錶迷，排隊等買心水錶。本地錶迷稱看中這次聯乘錶款設計非常特別，特意帶帳蓬前來與朋友排隊守候，排了一日一夜都心甘情願。另有泰國錶迷指，泰國當地每間分店的排隊人潮多達500人，據聞炒價已達港幣一萬元；乘着來港旅遊，遂看看能否買到心頭好。

然而大部分錶迷，均表示不想為心頭好而苦等。市民麥生表示，雖然對聯乘陀錶設計感興趣，但不會為買錶而大排長龍或者「食炒價」，願意等多半年或者一年時間，待熱潮過去再入手。另一錶迷陳生更笑言，「香港人就是這樣(一窩蜂搶潮物)，等他們買完先買」。

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陀錶佩戴考心思 網民AI圖盡顯創意

不少網民在Swatch公佈聯乘款是陀錶款式時，紛紛大開腦洞發揮創意，用AI設計出不同陀錶戴法，包括作為掛飾掛上手提袋、變身皮帶掛上身等。坊間亦盛傳，市場上已有人蠢蠢欲動，生產適合將聯乘款陀錶換成鐘錶的錶帶，當作腕錶使用。

外界普遍認為，這隻聯乘陀錶初期有機會炒價翻幾倍，炒價隨時過萬。主持YouTube易時頻道、著名鐘錶KOL Oliver認為，AP作為世紀級名錶品牌，這次與Swatch合作聯乘有點自貶身價，但承認這次聯乘「殺傷力」強大，的確很有噱頭，亦能吸引一些原本對鐘錶沒興趣的人，都會留意鐘錶，也是好事。

但他指出，由於現時仍不清楚品牌後續會不會推出其他配套產品，甚至腕錶款式的聯乘，Oliver仍建議錶迷再等一會，尤其不鼓勵市民「食炒價」。

大家又對這次AP和Swatch世紀聯乘有什麼看法？歡迎留言分享。

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