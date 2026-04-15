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星島申訴王 | 記者實測$5400租住啟德 無敵大海景套房 好過住劏房？

放蛇直擊
更新時間：07:45 2026-04-15 HKT
發佈時間：07:45 2026-04-15 HKT

「啟德海景套房，月租只需5400元！」近日在小紅書等內地社交媒體，多則租盤帖文有着相似內容，標榜與豪宅區為鄰、步行數步直達海濱長廊，吸引大批港漂及本地年輕人查詢。《星島申訴王》記者實地直擊，發現該「租盤」實際上是疫情期間興建的啟德方艙，經改裝後變為青年宿舍，並以低價招租。

200呎單位五臟俱全 水電費全包

《星島申訴王》記者根據帖文指示，於啟德地鐵站出口搭乘免費穿梭巴士，車程約10分鐘便抵達園區。現場所見，多棟疫情期間臨時搭建的方艙建築物已被翻新，外觀仍保留組合屋結構，但室內裝修光猛新淨。負責招租的物業代理表示，該園區自去年起轉為青年宿舍營運，其中數棟由一間內地租務公司承包，改裝成多間約200呎的獨立套房。

該租務代理帶領記者參觀示範單位。房間約200呎，間隔四正，設有窗戶引入自然光，部分高層單位更可遠眺海景。室內基本傢俬電器齊全，包括床、衣櫃、書桌、雪櫃、洗衣機及冷氣機。代理強調，租金已包水電上網，現時入住首三個月更可享八折優惠，折實月租約5400元。

租約方面，青年宿舍要求是40歲以下才能居住，但代理表示情況可以斟酌，透露只需簽約人符合年齡即可。換言之就算家人超齡，亦可與簽約人共同入住。

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交通不便 嚴禁煮食成缺點 

園區內設有共享空間，提供咖啡機、自提點、小型士多，甚至夾公仔機，滿足基本生活需要。最大賣點是地理位置，由房間步行約兩步即達海濱長廊，擁有開揚海景及大片綠化空間，休憩環境一流。記者實測，由房門走到海邊不用3分鐘。

然而相關單位在廉價租金背後，存在的缺點亦要知清楚。記者發現目前園區僅約十數個單位有租客入住，整體空置率高，晚上顯得冷清。

園區配備來往啟德地鐵站的免費穿梭巴士，但就算是繁忙時段、亦要20至30分鐘才有一班，非繁忙時段更可能要等上一小時，對依賴公共交通工具的上班族及學生而言，有所不便。

另一個限制，就是單位嚴禁煮食，租客只能依靠外賣或外出用膳。惟園區附近完全沒有超市或餐廳，最近還是要返回啟德站一帶。

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業界認性價比高 年輕人聚居注新活力

中原地產啟德新區地產代理吳妙粧表示，現時啟德跑道區一帶的開放式單位，月租普遍要14000元起，方艙改建的青年宿舍以五千多元包水電，環境企理、景觀開揚，對預算有限的年輕租客而言，性價比確實吸引。「不用與人夾租，環境又不錯，隨着愈來愈多年輕一代入住，相信會越來越有活力。」

但吳妙粧亦補充表示，若需要穩定交通配套、家庭同住或講究生活便利的人士，這些青年宿舍即使租平亦未必合適。

大家對於這類租金價廉的青年宿舍又有什麼看法？會否因為性價比高而感興趣？歡迎留言分享。

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