星島申訴王｜送30部iPhone17 瑜伽墊免費拎 記者放蛇踢爆Threads騙局

網上騙案手法層出不窮，近期興起「免費送」的騙局。《星島申訴王》近日在Threads平台，發現多個「大隻蛤乸隨街跳」的帖文，包括「為慶祝生兒子送30部iPhone 17」、「工作調動離港」送Hello Kitty復古數碼相機、「工廠倒閉」瑜珈墊免費任拎等，在留言一欄可以見到很多網民大感興趣，要求PM聯絡領取事宜。惟記者一一聯絡這些送出免費午餐的樓主，卻發現有伏機會極大！

在放蛇對話中，發文者會以不同理由，聲稱自己身處台灣；繼而傳送一條台灣「711賣貨便」的連結，要求受贈者填寫電話、住址等資料。當填妥後，頁面便彈出因賣家未實名認證、引致交易失敗的通知。此刻客服登場，要求填寫銀行戶口資料。

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惟記者翻查台灣的7-11配送服務官網，發現「宅配送達服務」並不提供到香港，踢爆騙徒慌言。其後記者將發文者傳送的送貨連結，在防騙視伏器上測試，立即顯示高危有伏，代表這連結是極高危的詐騙網站。其實警方反詐騙協調中心(ADCC)早前曾發文，呼籲市民慎防這些免費贈物的騙局，以免個人資料外洩和被騙金錢。

《星島申訴王》過去曾多次報道市民誤墮釣魚騙局的情況，包括受害人誤信假電訊商的換禮品短訊，點擊假網站積分換禮物，而當他輸入個人資料和信用卡戶口後，即時收到在法國購物的扣帳訊息，損失逾3萬港元。

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