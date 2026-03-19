星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點

內地發生多宗酒店房間遭偷拍事件，有租客於客房內安裝隱蔽攝錄器材，非法竊取住客私密影像，甚至在網上販售偷拍片段。《星島申訴王》記者赴深圳實地調查，有酒店員工證實，曾發現有住客於房間內設置偷拍設備，酒店方面要採取主動偵測及防範措施。

據外媒報道，有超過180間酒店暗中安裝了偷拍鏡頭，其中一對香港情侶於深圳某酒店住宿期間遭偷拍，私密影片其後於網絡流傳，當事人無辜成為成人影片主角；另有一宗涉及內地情侶的案件，當事人在羅湖區酒店遭遇偷拍後，更遭勒索人民幣3萬元。

市民擔心被偷拍 自備工具檢查酒店房

港人北上深圳旅遊玩樂，住酒店時會否作偷拍防範？市民Clarice表示，從網上得知酒店房有機會暗藏針孔鏡頭，對此感到害怕，「會關燈看看有否明顯的（發光物體），或者看看頭頂上有沒有微微照射下來的光。」市民陳小姐則說住酒店時會檢查房間，例如鏡子位置，「網上有很多工具售賣，可以用來作檢查，我也有買。」市民文小姐亦擔心被偷拍，會望清楚酒店房的角落和牆上位置，看看有沒有可疑東西，「自己盡量小心，不要太暴露。」

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記者到深圳的酒店假扮租房，打探酒店職員怎樣防範偷拍情況。其中一間酒店職員指出，為安全起見，房間門口設有監控設施，「每天職員打掃衛生時，都會用红外線攝像頭去檢查。」該職員承認，會有客人自己檢查房間。而另一間酒店職員表示，會定期檢查客房有否暗藏偷拍鏡頭，住客也會自己用紅外線工具檢測，「可能客人比較擔心，他們自己也會準備工具。」

記者之後去到曾發生過偷拍勒索事件的涉事酒店，職員稱為了令客人放心，會即場用儀器檢查房間有沒有偷拍鏡頭。該職員說：「客房職員會檢查的，客人要求的話，我們也會上來檢查。」她指發生偷拍事件後，客人比以前較為緊張。

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偷拍鏡頭必定會反光

各間酒店採用的檢測機，絕大部分都可以在內地網購平台買到，價錢由二十多元到百餘元人民幣。而專賣電子產品的華強北一帶，有店主透露，近期購買檢查偷拍鏡頭工具的客人，明顯比之前增加。

住客檢查有沒有偷拍鏡頭時，該檢查哪個位置？偵探社社長King Sir表示，如在房間休息位置，要留意電視機鏡頭、電掣位、冷氣風口位、窗簾角落位、熱水壺、樽裝飲品、砂糖器皿和天花板等位置，「而洗手間方面，洗手盤底部，以及馬桶水箱下面位置，看上去很正常的鏡子都要小心。」

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住客又可以怎樣檢查房間有沒有偷拍鏡頭？King Sir說凡是有偷拍鏡頭的，都必定會反光，如一粒米般大，「只要用這種紅色濾片的顏色鏡片，（關燈後）放上去掃描，就會清楚有沒有。」此外，King Sir指酒店房門的防盜眼，住客也切勿看漏眼，「防盜眼是有機會，（被人）在房外面用一隻貓眼進行偷拍，是可以看到房裏面的情況。」

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