星島申訴王 | 揭深圳私人影院賣拍拖感覺 推戀愛套餐 ¥899「熱戀期」可接吻

《星島申訴王》發現，深圳近日自稱私人影院的新興娛樂場所越開越多。這類場所，聲稱可安排女孩陪你看電影和玩遊戲。但記者放蛇發現，這類場所玩的遊戲，隨時越玩越過火，甚至會玩「出火」！



這類私人影院很多包裝成戀愛體驗館，聲稱能給予客人拍拖感覺。而不同套餐，命名都很有心思。收費最便宜的是初戀期，貴一點的叫甜蜜期；再貴一點，就是熱戀期。收費越貴，代表跟女孩的互動就越多。不過，客人想光顧這類私人影院，都要先透過微信預約，才有機會體驗。

套餐越貴越多互動

記者發現福田區一間私人影院，場內格局很像卡拉OK，都是分開不同房間。經理指該店幾乎專做香港人生意，客人想找初戀感覺， 到該店最適合不過。經理說：「我們的女孩一般是18至20歲，比較年青和青春，客人可以跟女孩聊聊天，跟戀愛一樣，然後放鬆放鬆，比較愉快一點。」

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之後，經理介紹不同套餐的每小時收費，「599元的話，可以親臉和摸胸；899元的，可以接吻、舌吻、親胸和摸胸，一些調情項目。」經理又推介一種1199元的成人版飛行棋遊戲，內容十分意淫。

原來，深圳所有私人影院，都會落力向客人推銷這款「鬼馬飛行棋」，皆因這個套餐收費貴賺得多。經理表示，女孩子跟客人一對一玩這個情趣互動遊戲，「拿這個去搖骰子，搖到哪個位置，就按照這個上面的去做。」玩法和飛行棋一樣，但內容極度三級，例如有啜對方手指10秒、讓對方打屁股10次、互相輕吻和在耳邊親暱叫寶貝等等。

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經理聲稱不違法 駐場女孩月入過萬

經理促銷這個飛行棋套餐時，還有以下保證：「這裏是合法經營的，如果是違法，我們都不敢去做。」不過，在內地娛樂場所，付費找人作出親密行為，屬違法。

《星島申訴王》再轉到其他私人影院了解情況，發現同樣有大批年輕女孩駐場。

有私人影院經理透露，客人光顧貴價套餐，女孩可以提供「特別服務」。

自稱18歲的夢夢。

夢夢之後彈結他和唱歌。

其後，《星島申訴王》再轉到另外兩間私人影院了解情況，發現收費和玩法跟第一間幾乎一樣，同樣有大批年輕女孩駐場，陪客人看電影和互動。不過，一套電影平均一個半小時到兩個多小時，但私人影院收費，每款套餐都按每小時計算，如電影還沒看完，女孩子時間一到，就會離開房間。

另一間私人影院，經理直接向客人透露，光顧貴價套餐不止可以玩鬼馬飛行棋，女孩還會提供「特別服務」，經理低聲說：「包括一次手淫。」

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最便宜的399元套餐，女孩只會陪看電影和聊天，是絕無色情成份的套餐。而這位藝名叫夢夢的女孩，自稱18歲，之前在手搖茶店打工，因為不夠錢用，上網見到招聘，就來做陪看電影工作。她聲稱這工作每月收入，都有萬餘元人民幣。

夢夢和客人下完棋和唱完歌，會主動整個人靠過來，問客人想不想要升級套餐的「特別服務」，希望客人加錢升級套餐，自己可以多賺一點。

有光顧過這類私人影院的港客透露，這種新興娛樂場所，類似以前在香港大行其道的色情網吧，均屬掛羊頭賣狗肉，暗中提供色情服務。

大家對這類私人影院有什麼看法，歡迎留言討論。