星島申訴王 | 放蛇揭私宅兜售平價偉哥 70歲賣家：食完我做多2次

《星島申訴王》近日收到觀眾報料，指在銅鑼灣一楝私人樓宇門口，看到一張廣告紙，公然寫了「出售偉哥」(壯陽藥物威而鋼) 。廣告紙上講明出售的是100毫克「偉哥」，一盒4粒，每盒130元。相比正貨市價，平均400至500元一盒，大概等於3折。然而這種藥物，一般需要醫生簽發才能買到，如此公然兜售實屬罕見，亦屬違法。

賣家聲稱有效8小時

記者透過廣告上的WhatsApp號碼聯絡賣家，假意說想買藥，相約同日在港鐵站交收。約定時間前，穿着灰色衫的男賣家已經抵達。可能他亦深知自己「身有屎」，不單止戴了鴨舌帽和口罩，交易期間還不時四圍望。賣家跟記者會合後，介紹自己所賣的「偉哥」是正版貨，「正版來的，這是泰國版，藥力都可以的。」他又說服用10分鐘後，藥力就會生效，並可維持8小時。

賣家又向放蛇記者承認，這隻藥在香港沒有註冊，但因為價錢平過正貨很多，所以很多人跟他買，「有些客想跟我買多十盒八盒，我都沒有貨，這批已是最後的。我自己都吃了40多盒，完全沒有副作用。」賣家稱自己70歲，服用後還可「做多兩次」。當賣家催促記者付款完成交易，記者即時表露身份，追問他是否知道不能出售處方藥物，他只是不斷說：「我年紀大，不好意思，對不起。」

泌尿科專科醫生：在港未有註冊

《星島申訴王》將賣家兜售、聲稱10分鐘見效的泰國版「偉哥」的資料，交給泌尿科專科醫生簡煒文分析。簡醫生強調，藥力何時生效是因人而異，形容賣家嘩眾取寵。此外，簡醫生還揭示了這隻藥背後的問題，「這隻藥在美國食品及藥物管理局沒有註冊，在香港的藥品辦公室也沒有註冊，所以它的真確性其實是存疑，沒辦法確定它的品質和成效。」

正貨「偉哥」的專利期很久前已屆滿，開放給副廠生產，但簡醫生說，副廠要成功註冊藥品，除了要確保和原廠貨有一樣的藥效和安全性之外，原來還有一個條件，就是副廠藥的外觀，一定不可以和原廠藥相似，「但剛才我看照片，這款藥物的樣貌是藍色和菱形，它太像正廠的藥物。我估計就是這個原因，這種藥不能在美國食品及藥物管理局註冊。」

簡醫生強調，「偉哥」在香港是處方藥物，市民千萬不要自己亂買。有心臟和心血管疾病的人，都不應該服用。他提醒有需要人士，應向醫生求助。

衛生署回覆查詢，指涉事藥品並非香港註冊藥劑製品。而盒上包裝顯示成份含有「昔多芬」，在香港屬於第1部毒藥。根據法例，第1部毒藥只可以在藥劑師監督下的註冊藥房售賣，購買時亦要醫生處方。非法管有和售賣這類藥劑製品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款10萬元和監禁兩年。

如果大家在生活上有什麼奇怪發現，歡迎向《星島申訴王》報料。