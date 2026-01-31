星島申訴王 | 西環森美餐廳結束半世紀歷史 二代店主：最不捨得的是客人

時代洪流下，香港再有家傳戶曉的老字號宣告落幕。座落於西營盤，經營近六十載的西營盤「森美餐廳」，已於1月25日正式結束營業。長久以來，森美餐廳以其獨家調配的「森美汁」鐵板牛扒聞名，成為廣受歡迎的平民扒房。餐廳第二代負責人葉小姐在接受《星島申訴王》訪問時，分享了她對餐廳結業的種種不捨，又回憶起多年來與顧客所建立的濃厚情誼。

森美餐廳月底結業 獨創「森美汁」鐵板扒成絕響

森美餐廳於1960年代末在西環正街開業，其後遷至皇后大道西。在開業初期，面對周邊眾多價格親民的食肆，主打正統西餐的森美餐廳經營頗具挑戰。創辦人葉聯巧妙將西式餐飲與香港飲食文化結合，致力將西餐普及至普羅大眾。葉聯早年更研發獨門「森美汁」，成為鐵板牛扒的靈魂伴侶，讓這間充滿故事的老店一直深受食客喜愛。過去，餐廳在店外懸掛多年的「森美牛」霓虹招牌更是區內地標，拆卸後亦獲M+博物館接收，永久保存，可見餐廳歷史意義。

在90年代，葉聯將餐廳交予第二代接手，子女承襲父親對食物品質的嚴格要求，二代負責人葉小姐受訪時亦透露，招牌「森美汁」在餐廳由零做起，絕不預製。由於餐廳關門，她亦希望爸爸的味道，日後可以流傳。因此，她亦將材料配方大方公開。葉小姐說：「其實做法不難，用煙肉、洋葱、蘑菇為基底，再用黑椒和紅酒汁爆香，淋上牛扒即可。」

昔日明星政要聚腳地 難忘星爺店內寫劇本

除了街坊熟客，森美餐廳過去更服務不少藝人、政要。前港督麥理浩、尤德，甚至英國前首相「鐵娘子」戴卓爾夫人，以及影視巨星周潤發、周星馳等，都是座上客。葉小姐憶述指，星爺非常有趣，有時會和劇組同事一齊在餐廳寫劇本，他與戲中的鬼馬性格非常相似。另外，她亦十分喜歡發哥，形容發哥、發嫂非常親民。

對於餐廳經營近60年，歷經金融風暴、沙士與新冠疫情，葉氏三姐弟即使虧損仍堅持下去，他們都希望將葉老先生的心血延續下去。但在2025年聖誕前後，葉氏決定不再續約。葉小姐說，去年起港人留港消費意欲明顯下降，餐飲市場轉變，加上物業老化，維修費用龐大，消費氣氛持續低迷，連以往穩定的派對到會訂單亦顯著流失，終無奈結業。她難過地說：「好多因素，可能是天堂的爸爸都想我們休息一下。」

不捨街坊 出清懷舊碗碟留念

告別在即，餐廳亦將一些未用過的懷舊碗碟出清，盼將回憶留給街坊。葉小姐最後不捨道：「我們都在餐廳長大，讀書時在這裡吃飯。最不捨得的是客人。許多我們看著長大的孩子，已經成家立室。」對於日後如何打算，葉小姐則釋懷地說：「做餐飲向來是年中無休，所有節日都在餐廳度過，現在我終於放下心頭大石，可以真正去一次旅行。」

對許多老街坊而言，森美餐廳不僅是食肆，更是西環社區情感的連繫。隨著鐵板熱煙與醬汁香氣緩緩消散，餐廳也熄燈，悄然寫下句點。