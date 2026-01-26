星島申訴王 | 直擊巴士強制佩戴安全帶 乘客辯稱「玩電話」難扣安全帶 隨時罰款$5,000

安全帶新修訂規例於1月25日開始實施，所有新登記公共及私家巴士、私家小巴、貨車後排座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，只要座位已安裝安全帶，司機及乘客均必須佩帶。《星島申訴王》在新規例下首個上班和上學日，記者於早上乘車視察，以巴士為例，明明貼了告示兼有廣播提醒，但記者目測估計，仍然有過半數乘客被發現「斷正」沒有配戴安全帶。

乘客陳女士解釋，因上車後一直只顧着玩手機而沒有依法扣安全帶。另有乘客見記者提問，才急急扣回，聲稱一時忘記。「今天記不起要帶安全帶，不好意思。」乘車沒扣安全帶新規例生效後，違者最高罰款5千元，以及入獄3個月。

記者目測過半巴士客沒戴 校巴奇招自保

《星島申訴王》記者亦發現，一些往來地鐵站和周邊地點的穿梭巴士，很多人可能覺得路程太短，就沒有扣上安全帶。被記者捉到沒戴安全帶的黃先生說：「我剛才忙着使用電話，不好意思。」黃生又指自己拿着很多東西，佩戴安全帶有點不方便。

小朋友乘坐校車，若果沒戴上安全帶被發現，司機會被罰2,000元；但校車司機梁女士說並不擔心，皆因保姆會讓小孩子乖乖聽話，「有時會對小孩子說，不戴安全帶會罰款，會被警察拘捕的，小朋友都會聽話而佩戴。」

其實市民都認同，乘車戴安全帶是保障自己。不過有抱着嬰兒的家長則指，獨自抱嬰兒乘車時，使用安全帶真的頗困難。警方表示法例生效初期，會以宣傳教育為主，執法亦都會法理情兼備，和考慮相關人士辯解，再決定是否檢控。