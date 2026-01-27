星島申訴王｜錦上路鐵皮屋跳蚤市場1月底結束 市民趕末班車尋寶：香港又少一個特色地方

擁有近20年歷史的錦上路跳蚤市場，每到周末都有不少顧客前來尋寶。不過，因應北環綫工程推進，這個充滿集體回憶的市集已確定將於1月底正式結束營運，畫上句號。不少老商戶向《星島申訴王》傾訴心中不捨，同時也對未來的生計感到一片茫然。面對無可避免的結局，部分商戶已選擇提早結束營業離場；但仍有不少對跳蚤市場建立了深厚感情的檔主，決心堅守崗位至最後一刻。

見證顧客成長 玩具檔主淚別市場

跳蚤市場裡，近200間色彩繽紛的鐵皮屋內，販賣著手工藝品、地道小吃及各類服飾，這些大多數都是手作商品，各具特色。在市場售賣日本迷你玩具的陳伯伯，自2008年開業至今，見證了市場的興衰。當談及即將到來的離別，他不禁感觸落淚，坦言好感慨。

對陳伯伯而言，這裡最讓他懷念的，是那份真摯的人情味。他憶述，很多小朋友小時候來這裡購物，如今得知市場即將結業，特意回來探望他，並問道：「伯伯，你記得我嗎？」陳伯伯笑著回應：「你以前叫我叔叔，依家叫我伯伯。」簡單對話，卻道盡一份深厚客情。

店內許多物品都是伯伯的私人珍藏，他擁有大量香港歌手的唱片，他特別展示了陳百強和梅艷芳的專輯，並視之為「鎮店之寶」，坦言除非遇上真正的「有緣人」，否則絕不割愛。隨著結束營業的日子逼近，他指望天打卦。除了這些，最讓他難忘的，便是店舖左右的鄰居，無論風雨交加，他們始終互相扶持，如同家人一般。

布藝商戶與客人情誼深厚：個個都叫我阿媽

在市場的另一角，售賣手作工藝品的店主「豆豆媽」，最初經營「砌豆」玩具。後來，她女兒從日本帶回了一些布料，她便開始一針一線地縫製布袋。時至今日，店內所有商品，均是出自她的一雙巧手。她坦言，多年來已與鄰居和顧客建立的深厚情誼。許多客人早已成為朋友，她更因此認識了不少契仔和契女，並笑著說：「個個都叫我阿媽。」

市民專程前來道別：香港又少一個特色地方

隨著錦上路跳蚤市場的結業消息傳出，過去數個週末，均有大量市民專程前來作最後道別。市民Karina表示，她八、九年前來過這裡，得知結業的消息後，特意來看看這裡的變化。她坦言，「香港少了一個有特色的地方，感到可惜」。

另一位市民鄧先生表示，他在結業之際專程來此「尋寶」，購買了一些以前的超人公仔。他透過與商戶的交流，感受到他們的依依不捨，也認為香港能擁有這些特色地方非常珍貴。 對於香港又少一個集體回憶的地方，大家又有何看法呢？歡迎在下面留言討論。