星島申訴王 | 放蛇租貓直擊 $800租貓變免費送 年輕女店主揭被騙900萬心酸內情

放蛇直擊
更新時間：08:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-21 HKT

早前有寵物店，推出收費800元「一星期租貓服務」。事件引起很大迴響，網民紛紛批評店主無良，漁農自然護理署人員亦上門調查。《星島申訴王》放蛇調查，假扮有意租貓的客人聯絡店主。店主姓陳，是一名年輕女子，她相約記者在北角的寵物店會面。

記者放蛇租貓 店主嘆「預結業直接送你」

記者隨陳小姐進店，她表示店內貓咪都十分健康，可抱出來跟記者玩。過程中陳顯得很細心，除了問記者有沒有養過貓，又查詢記者住所窗門有否安裝貓網等等。記者統統答沒有，她接着說：「要不這樣，你先安裝好貓網，我直接送一隻貓給你就是了，不用租也不用買，因為我覺得這裏都不會做得下去。」

租貓變了送貓，為什麼會這樣呢？陳小姐解釋，自從在網上宣傳出租貓貓後，雖然一隻貓都沒租過出去，但網民負評就排山倒海，令她決定取消服務，以及準備結束這間寵物店，「可能我想得不夠周詳，沒想到會有這麼多負評。」

獲貓兒治療悲傷 希望宣揚不要棄養

其後記者表露身分，陳小姐亦願意受訪。她解釋推出租貓服務，背後有兩個原因。首先，她希望客人以貓治療悲傷，並透露昔日不快經歷。

她透露數年前曾被前男友毆打，進了數次醫院，「加上我和家人，以及我的顧客也被他騙了900萬，這件事令我嚴重抑鬱。」陳表示，當時她養了第一隻貓，名叫BB，「牠陪我走過這段時間，令我覺得貓真的是醫生來的。」

而第二個原因，是希望宣揚不要棄養寵物。陳小姐表示，有些人覺得寵物可愛，就衝動地買回去，「他們不知道養寵物是有責任，所以令到寵物棄養率很高。」她指出租貓貓的原意，是想令人去體驗，知道養貓是怎麼一回事，「不要棄養，明白養寵物是責任，還有將這個訊息宣傳出去。」

由於推出租貓服務時，陳小姐沒清楚交待自己做這件事的出發點，結果引爆公關災難，她深感抱歉，「都明白大家一直以來的擔憂，所以不會繼續做這件事。」

動物救援組織「毛孩守護者」創辦人陸家捷(Kent)表示，「出租」字眼較難令人接受，因為在寵物圈子一旦涉及錢銀交易，就很易惹來批評。Kent建議市民如果想學養寵物，可以試做不收費的暫托服務。

「可以聯絡機構，申請做臨時暫託家庭，例如想暫託一隻貓或一隻狗。如果你不懂，義工會教你。」他說暫託者從中可學懂怎樣照顧動物，「這樣貓貓會習慣你的家庭，你會習慣養一隻動物，進而開始可以領養貓狗。」

漁護署回覆查詢，根據《公眾衞生規例》，所有動物售賣商的營運，均受相關法例規管，已安排人員巡查涉事寵物店，並密切監察其運作情況。如發現任何不符合規例或牌照條件的行為，將採取進一步行動。

對於這次風波，以及寵物店店主的解釋，大家又怎樣看呢？ 歡迎留言討論。

