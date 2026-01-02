Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島申訴王 | 直擊深圳年輕「擦鞋黨 」專吼港人落手 突然下跪Sell貴價鞋油

放蛇直擊
更新時間：08:00 2026-01-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-02 HKT

隨著北上消費成為常態，港人在享受便利和購物樂趣的同時，也需提防各類高價推銷手法。深圳多個購物熱點近期出現年輕「擦鞋黨」，以「大學生實習」、「支持創業」為名推銷高價清潔鞋油，儘管當局在當眼位置樹立警告牌提示「鞋油網購僅2.9元」，仍有不少人光顧。《星島申訴王》記者直擊「擦鞋黨」推銷手法，再網購鞋油進行實測對比，看看清潔效果是否一樣。

《星島申訴王》發現在深圳多個港人北上熱點，包括福田、南山後海及羅湖口岸商圈，都有年輕「擦鞋黨」蹤影。他們年約18至22歲，通常兩人一組出動，專門鎖定北上消費的港人為目標，其中一人突然跪下殷勤擦鞋，另一人則趁機使出各種招數推銷清洗鞋油，每支索價約98元人民幣，有人嚴詞拒絕，也有人被推銷成功購買。記者在羅湖商業城一間餐廳門口輪候位置放蛇，坐下片刻已有「擦鞋黨」走過來推銷。

四招硬銷專攻港人顧客

記者接觸「擦鞋黨」後，總結他們的推銷手法主要有4招。

第一招是突襲跪地擦鞋：目標顧客往往措手不及，還未反應過來，銷售員已單膝跪下，開始為其擦鞋。受訪港人韓小姐表示：「突然抓著你跪低抹鞋，嚇一跳，都不知道什麼事。」

第二招是嘴甜舌滑：「擦鞋黨」在擦鞋及推銷過程中，不斷以「姐姐」、「哥哥」稱呼顧客，態度殷勤，試圖建立親切感。

第三招為虛假限時優惠：他們聲稱產品原價98元一支，現提供買二送一或買一送一的「現場特別優惠」，製造促銷假象。例如向記者推銷時稱：「我們賣兩支可以送一支，等於便宜了100元。」

第四招則是以創業為有博取支持，可謂其「殺手鐧」：他們多數自稱僅18、19歲，是「大學生出來實業實習」，甚至聲稱學生創業，以此激發顧客支持，提高銷售成功率。記者觀察了其中一對「擦鞋黨」組合，整套流程層層推進，1小時內成功售出兩套鞋油。

「擦鞋黨」否認詐騙：自由買賣 

記者表明身份後，其中一名自稱來自雲南19歲的劉姓男子表示，大學生需要實習，透過網路招聘接觸到這份工作，他只想靠自己的能力賺錢，而非依賴父母。「我覺得靠自己努力，就算只是擦鞋賣東西，也不丟人。」談到收入，他表示這行「看運氣和能力」，業績好時，兩人一天能售出四、五十瓶；生意清淡時，也可能只有十幾瓶，平均下來每日總收入約100元，再由兩人平分。

劉男說他們的確是學生，自己並不認為這是欺騙，「我不認為自己是騙子，我只是在做一份需要熱情的銷售工作。」他最後說：「我是用自己勞動賺錢，沒偷沒搶。我跪下來是服務，自由買賣。如果違法，我們就已經被送去派出所了。」

深圳多個地方都有懸掛告示，勸籲不要光顧「擦鞋黨」，更指明高價清潔液在網購平台僅售每瓶2.9元。劉男則反駁指，公司產品為正規優質商品，產品取得歐盟認證，解釋高價源自「品質保證」與「現場服務」的附加價值。

曾經光顧過「擦鞋黨」的港人又有何看法？港人羅小姐表示，當時看到對方很年輕，又聲稱是實習生，「心態上想支持他」，於是買了一支，但回去後發現效果不明顯。港人黃先生則認為不屬於詐騙：「一百幾十，又不是詐騙，他們年輕人都要賺錢。」他同樣出於善意購買，但產品買回家後「一直都沒有用」，甚至忘記放在哪裡。

實測對比：98元產品與3.5元網購貨效果無異

為驗證產品效能，記者分別購入「擦鞋黨」銷售的洗鞋液（買二送一後，平均每支約63元）及在淘寶購買的同類清潔液（每支約3.5元）進行實測。

記者用一對污跡明顯的鞋子進行測試。結果顯示兩款產品對普通污跡的清潔力度相當，效果基本一致。唯一區別是貴價產品帶有花香味，而便宜產品則無明顯氣味。清潔效果實際無異。

如果大家北上消費有何經歷，不妨和我們《星島申訴王》分享。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即報料↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU

《星島申訴王》隨時候命，你申訴，我跟進，立即報料↓

最Hit
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
7小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
6小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
10小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
11小時前
《尋秦記》上映兩日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
《尋秦記》上映三日即遭瘋狂盜錄 小紅書更現結局片段 「天下一」留言要求刪除 海關暫未接獲投訴
社會
3小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
6小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
12小時前
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
90年代爆紅天后退隱28年 罕現身離奇撞樣62歲金像影后 轉當運動導師鬼才老公唔畀復出
影視圈
5小時前