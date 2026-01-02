星島申訴王 | 直擊深圳年輕「擦鞋黨 」專吼港人落手 突然下跪Sell貴價鞋油

隨著北上消費成為常態，港人在享受便利和購物樂趣的同時，也需提防各類高價推銷手法。深圳多個購物熱點近期出現年輕「擦鞋黨」，以「大學生實習」、「支持創業」為名推銷高價清潔鞋油，儘管當局在當眼位置樹立警告牌提示「鞋油網購僅2.9元」，仍有不少人光顧。《星島申訴王》記者直擊「擦鞋黨」推銷手法，再網購鞋油進行實測對比，看看清潔效果是否一樣。

《星島申訴王》發現在深圳多個港人北上熱點，包括福田、南山後海及羅湖口岸商圈，都有年輕「擦鞋黨」蹤影。他們年約18至22歲，通常兩人一組出動，專門鎖定北上消費的港人為目標，其中一人突然跪下殷勤擦鞋，另一人則趁機使出各種招數推銷清洗鞋油，每支索價約98元人民幣，有人嚴詞拒絕，也有人被推銷成功購買。記者在羅湖商業城一間餐廳門口輪候位置放蛇，坐下片刻已有「擦鞋黨」走過來推銷。

四招硬銷專攻港人顧客

記者接觸「擦鞋黨」後，總結他們的推銷手法主要有4招。

第一招是突襲跪地擦鞋：目標顧客往往措手不及，還未反應過來，銷售員已單膝跪下，開始為其擦鞋。受訪港人韓小姐表示：「突然抓著你跪低抹鞋，嚇一跳，都不知道什麼事。」

第二招是嘴甜舌滑：「擦鞋黨」在擦鞋及推銷過程中，不斷以「姐姐」、「哥哥」稱呼顧客，態度殷勤，試圖建立親切感。

第三招為虛假限時優惠：他們聲稱產品原價98元一支，現提供買二送一或買一送一的「現場特別優惠」，製造促銷假象。例如向記者推銷時稱：「我們賣兩支可以送一支，等於便宜了100元。」

第四招則是以創業為有博取支持，可謂其「殺手鐧」：他們多數自稱僅18、19歲，是「大學生出來實業實習」，甚至聲稱學生創業，以此激發顧客支持，提高銷售成功率。記者觀察了其中一對「擦鞋黨」組合，整套流程層層推進，1小時內成功售出兩套鞋油。

「擦鞋黨」否認詐騙：自由買賣

記者表明身份後，其中一名自稱來自雲南19歲的劉姓男子表示，大學生需要實習，透過網路招聘接觸到這份工作，他只想靠自己的能力賺錢，而非依賴父母。「我覺得靠自己努力，就算只是擦鞋賣東西，也不丟人。」談到收入，他表示這行「看運氣和能力」，業績好時，兩人一天能售出四、五十瓶；生意清淡時，也可能只有十幾瓶，平均下來每日總收入約100元，再由兩人平分。

劉男說他們的確是學生，自己並不認為這是欺騙，「我不認為自己是騙子，我只是在做一份需要熱情的銷售工作。」他最後說：「我是用自己勞動賺錢，沒偷沒搶。我跪下來是服務，自由買賣。如果違法，我們就已經被送去派出所了。」

深圳多個地方都有懸掛告示，勸籲不要光顧「擦鞋黨」，更指明高價清潔液在網購平台僅售每瓶2.9元。劉男則反駁指，公司產品為正規優質商品，產品取得歐盟認證，解釋高價源自「品質保證」與「現場服務」的附加價值。

曾經光顧過「擦鞋黨」的港人又有何看法？港人羅小姐表示，當時看到對方很年輕，又聲稱是實習生，「心態上想支持他」，於是買了一支，但回去後發現效果不明顯。港人黃先生則認為不屬於詐騙：「一百幾十，又不是詐騙，他們年輕人都要賺錢。」他同樣出於善意購買，但產品買回家後「一直都沒有用」，甚至忘記放在哪裡。

實測對比：98元產品與3.5元網購貨效果無異

為驗證產品效能，記者分別購入「擦鞋黨」銷售的洗鞋液（買二送一後，平均每支約63元）及在淘寶購買的同類清潔液（每支約3.5元）進行實測。

記者用一對污跡明顯的鞋子進行測試。結果顯示兩款產品對普通污跡的清潔力度相當，效果基本一致。唯一區別是貴價產品帶有花香味，而便宜產品則無明顯氣味。清潔效果實際無異。

如果大家北上消費有何經歷，不妨和我們《星島申訴王》分享。