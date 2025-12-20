星島申訴王｜槍手代寫大學論文800元起標榜8成奪A 記者揭AI生成品隨時「奪A」變「F」

港大社會工作及社會行政學系有博士生被揭涉引用AI虛構文獻，在教育界引發熱議。隨著學年進入期末論文提交高峰期，《星島申訴王》發現，多個交易平台出現大量「槍手」代寫論文廣告，聲稱由本地或海外名校畢業生執筆，並保證能通過大學使用的AI檢測系統，甚至宣稱可助學生取得A級成績。然而，記者將兩份由「槍手」提供的論文樣本，交予本地大專院校教授審視後，發現內容為人工智能生成，且涉嫌抄襲海外學術論文。

記者在交易平台Carousell及社交媒體Instagram，以「代寫論文」、「代做功課」等關鍵字進行搜索，發現大量由代寫者（俗稱「槍手」）發布的廣告。「槍手」大多聲稱具備碩士、博士學歷，部分更標榜自己畢業於香港大學、中文大學或海外知名院校，強調有能力完成代寫任務。記者假扮大學社會科學系二年級學生，委託代寫一篇關於社工與新移民小組合作的英文學術論文，字數要求為2000至2500字，了解「槍手」的水平與操作方式。

同一篇論文題目，不同「槍手」收費不一，通常以每字0.4元至1元計算。有「槍手」聲稱是名校博士生，可快速一周內起貨，更向記者出示多張手機聊天截圖證明自己有價有巿，每篇論文收費5000元，索價較其他「槍手」高，並聲稱臨近寫論文旺季，催促記者先支付一半費用，否則有機會一個月後才有空檔期。

其他「槍手」則標榜背後有團隊運作，代做論文價錢按資歷釐定，如果一般大專院校畢業生代勞，索價約1500元；若要「升呢」中大港大等名校碩士生則收費2300元，聲稱可無限次修改，保證論文原創高質，更指有8成作品奪A 。亦有「槍手」低價吸客，只需1000元內有交易，甚至有「槍手」提供代做兩份以上論文的八折優惠。

有學生坦言，身邊確實存在同學聘請「槍手」代寫論文的現象。為節省開支，多人會合資購買一份代寫論文，再各自擷取部分內容進行改寫與擴充，整合成個人作業後提交，試圖以此蒙混過關。亦有學生表示，當課業繁重難以應付時，不排除會考慮尋求此類代寫服務。

為驗證代寫服務的質量，記者將兩份由「槍手」提供的論文樣本，交由香港專業進修學院社會科學院院長崔日雄教授進行專業審閱。經AI偵測軟件分析後，發現其中一份樣本與西澳洲大學一份已發表論文的相似度高達74%，且存在大量文法錯誤及錯別字；崔教授指出，即便此文能規避AI偵測，他也只可給予C Grade分數。另一份樣本雖評級較高，但檢測顯示其中AI生成內容佔比達31%，已明顯涉及不當使用人工智能。

崔日雄教授強調，無論是僱用「槍手」代寫或使用AI生成論文，一旦被發現，學生均須面對嚴重後果。處分輕則為該作業零分或科目不合格須重修，重則會被記錄在案，甚至影響學籍。他提醒學生應以正確方式運用AI工具輔助學習，並確保論文為原創人手撰寫，以免因學術不端而得不償失。

對於有代寫者自稱為本地頂尖大學學生，以及大學對相關違規行為的懲處機制，中文大學發言人回應表示，大學對學術誠信有嚴格要求，並對任何違反誠信的行為採取「零容忍」政策。若學生涉及抄襲、僱用或提供代寫服務等行為，校方將按既定程序嚴肅處理，最嚴重者可被開除學籍。

香港大學發言人亦重申，大學堅持最高的學術誠信標準，對任何不誠實行為絕不容忍，並會根據既定程序對違規學生作出相應懲處。

