星島申訴王 | 尖沙咀重慶大廈賣「鼻吸煙粉」 聲稱可醫哮喘眼疾兼壯陽

政府一直打擊非法售賣另類吸煙產品，《星島申訴王》收到報料，指兩種分別俗稱煙粉和煙袋的煙草產品，可輕易經零售和網購渠道購買，標榜在控煙措施下，可在室內吸食「頂煙癮」。

煙粉又稱鼻煙，是一種經過加工的煙草粉末，含有尼古丁。食法好像「索K」般，從鼻孔吸入體內。《星島申訴王》放蛇小隊，根據線報前往尖沙咀重慶大廈地下一間時裝店，一名非洲籍男子在內看店。記者直接問有沒有煙粉賣，他很快就拿了出來說：「這盒就是，50元一盒，用鼻吸食，我由非洲帶回來。」該煙粉只有少少一盒，粉末呈深啡色，好像咖啡粉般。

鼻索煙粉聲稱可治哮喘兼壯陽

該店員還即場示範怎樣吸食，「取出少量粉末，按着鼻子索進去。」他又說每天吸多少次也沒問題，「4次、5次或6次也沒有問題，有吸煙感覺，可維持數分鐘。」他又聲稱煙粉不是毒品，而是藥物，「可以醫治頭痛、眼疾、改善嗅覺和哮喘。」記者留意到，煙粉盒上的標籤還標示可以增強性能力。

記者離開前，非洲男又向記者介紹煙袋，指網購不難買到，「我只試過一次，覺得感覺太強。」記者上網搜查，發現這款外型像迷你茶包的產品，正確名稱叫尼古丁袋，又叫口含煙或煙袋，每盒有20粒，每粒含3至14毫克尼古丁，售價每盒80元。

煙袋網購泛濫 速遞公司密密送

記者網上聯絡賣家，對方立即傳來一條介紹煙袋的短片，標榜服用煙袋不怕身上有煙味、在室內地方亦隨時隨地可以吸食等。記者詢問購買方法，賣家說轉賬後，客人填妥送貨時間地點，他們就會找速遞公司送貨。對方多次強調，轉賬備註一欄千萬不要填寫。

部分曾經試用煙粉和煙袋的煙民向記者透露，這兩種產品都含有尼古丁 ，所以食用後會有輕微吸煙感覺。惟以鼻索煙粉時，有濃烈煙草味，粉末又殘留在鼻腔， 感覺不太舒服。至於煙袋，除了加入水果味之外，入口還有點涼涼的感覺，好像吃薄荷糖，但之後會有粉末滲出，令喉嚨十分痕癢。

衞生署回覆查詢表示，除了香煙之外，其實任何產品含有尼古丁，都受《藥劑業及毒藥條例》規管，非法出售和管有未經註冊藥品，均屬刑事罪行。 一經定罪，每項罪行最高罰款10萬元和監禁兩年，呼籲市民切勿以身試法。

今期《東周刊》，會就另類吸煙產品在本港泛濫作出更深入報道，敬請留意。