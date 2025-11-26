星島申訴王｜放蛇直擊藥房違法賣「瘦瘦筆」 店員落足嘴頭：想瘦邊就打邊度

醫學界近年發現用於治療成人第2型糖尿病的處方針劑（俗稱「瘦瘦筆」），因具有抑制食慾效果而成為減重人士的新選擇。有用家表示在醫生指示下使用「瘦瘦筆」，體重在3個月內顯著下降9公斤（約20磅）。然而，《星島申訴王》記者放蛇發現，本港部分註冊藥房為迎合市場需求，在市民未出示醫生紙的情況下違規銷售這類針劑，更有藥房職員在解說使用方法時涉誤導。

現年40多歲的阿儀（化名），她先後注射6個月「瘦瘦筆」。她坦言，隨着年紀大，新陳代謝減慢，身體肥腫並出現雙下巴，她接受醫生評估後開始用「瘦瘦筆」，「每星期注射一次，一支針劑大約可以打4次，不用節食也不用做運動，我3個月就減咗9公斤（約20磅）」。她指，由於每月支出逾6000元較昂貴，其後看見沒持續大幅減重，便停止注射「瘦瘦筆」。

「瘦瘦筆」屬處方藥物 藥房無處方照賣

阿儀使用的「瘦瘦筆」，原為糖尿病治療藥物，屬於胰島素注射劑，通常在肚腩位置用作皮下注射。根據香港《藥劑業及毒藥條例》（第138章），該類藥物被列為第1部毒藥，屬於處方藥物，必須在醫生指導下使用，或憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房購買。

記者在旺角、尖沙咀及沙田等多區藥房放蛇，向職員提出想購買「瘦瘦筆」，但表明沒有醫生處方，藥房職員沒有理會，指沒有現貨，需要代訂。其中一間註冊藥房店員明言，香港最近有不少人選擇用「瘦瘦筆」減肥﹕「其實它本來是糖尿藥，很多人都用作減肥，現在外面很多人都流行用這東西，尤其是外國，所以帶動香港這段時間都很多人找。」另一間藥房職員也在記者沒有出示醫生處方的情況下願意代訂，更指「瘦瘦筆」這些針劑可以自行選擇劑量及注射部位，揚言「想瘦邊度就打邊度」。

藥房主要銷售4種不同牌子的「瘦瘦筆」，分別由美國和丹麥兩家藥廠生產，包括Mounjaro（滿健樂）、Saxenda（秀身達）、Wegovy（週纖達）和Ozempic（胰妥讚），每支針劑介乎1500至6000元。以新一代針劑Mounjaro為例，記者查詢多間私人醫療機構，接受醫生評估及指示下注射，每針連醫生診金價錢約6000元，藥房每支售價則為1800元。

關於「瘦瘦筆」這類注射劑型藥物的使用，心臟科醫生黃文灝表示市民不應在沒有醫生處方下自行到藥房購買注射。首先，此類針劑使用前必須經醫生完整評估個人健康狀況，並非所有人都適合使用，例如曾罹患多種癌症的患者或孕婦，均不建議注射。

其次，由於每個人對藥物的反應與副作用差異甚大，可能出現腸胃不適、肌肉流失等不良反應，嚴重時甚至可能引發胰臟炎，必須由醫生根據臨床狀況調整劑量，並決定何時需要停藥。第三，這類藥劑需嚴格控制儲存溫度，若藥房未使用專業醫療級冷藏設備，或會因保存不當導致藥效失效。

黃醫生更解釋，此類處方藥物除主要用於治療糖尿病與肥胖症外，因其具有抑制食慾、延緩胃排空及穩定血糖的藥理作用，亦有助降低心血管疾病風險。但他特別提醒，「瘦瘦筆」主要成分為GLP-1受體促效劑，需注意可能加速肌肉流失，導致皮膚鬆弛出現皺紋，必須遵醫囑使用。

衞生署：非法銷售處方藥物可被判刑

市民對於「瘦瘦筆」減肥的看法各異。市民Ellie受訪時表示，朋友曾用「瘦瘦筆」後一個月減去約40磅，更直言：「不只是女生現在喜歡這個，一些男生也開始追求變美，我朋友就是男生。」另一位受訪者Tristy表示，過去最極端減肥的時候都是一個月戒除進食澱粉和糖份，當時一個月瘦了6公斤感到滿意，但不太接受靠注射藥物減肥。

針對藥房在沒有醫生處方下違規銷售處方藥物，衞生署回覆《星島申訴王》查詢，2023年至2025年9月期間，合共錄得20宗藥房非法銷售處方藥物而被定罪的個案，強調任何人士非法管有及售賣未經註冊藥劑製品或第1部毒藥、非法銷售處方藥物，一經定罪最高可以監禁兩年和罰款10萬元。

署方呼籲市民使用減肥產品前，應該先諮詢醫護人士的意見。而若想購買時了解是否本地已獲批註冊的藥劑製品，可參考包裝上印有「HK-XXXXX」樣式的香港註冊號碼，在藥物辦公室網頁查詢。