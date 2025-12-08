星島申訴王｜港人買日本藥背後真相 藥房職員揭：日文包裝≠日本製

不少人對日本貨有品質信心，認為「日本製造」有信心保證。然而，《星島申訴王》調查發現，網購平台充斥著大量聲稱「日本進口」的藥物或營養補充品，實質卻是中國內地或香港生產，有關藥物或營養補充品包裝上印有大量日文字，令不少消費者誤以為是日本進口貨。

記者假扮成內地遊客連日到本港多區藥房，有藥房職員坦言，在港售賣又印有日文包裝的貨品，其實許多只是採用日本配方，在香港或內地廠製造，並非正宗日本進口貨。

《星島申訴王》記者再於內地網購平台搜尋，發現多款聲稱「日本進口」的熱銷產品，從外用頭皮廯藥膏、到內用咽喉噴霧和痔瘡膏等應有盡有。然而，當記者收貨後，卻發現產品實際在內地生產。記者追問客服為何標示日本進口藥物，但收貨後包裝卻為中國製造，大部分商家「已讀不回」，僅一間在一再追問後，才承認是「日本配方，國內生產」。

記者質疑網站標明「日本進口」，但沒有標明中國製造的字眼，商家則解釋：「全部都沒有寫！如果正宗日本貨，運費都貴過藥物本身」。

藥房職員揭：日文包裝不等於日本製

記者其後以內地遊客身份，走訪油尖旺區多間藥房，發現貨架上不少保健品均以日文包裝，部分更獲店員極力推薦。其中一間藥房，店員聲稱兩款治療感冒傷風的產品均為「日本製造」，但細看包裝，一款僅寫明「Formula from Japan」（日本配方）並印有日本國旗。

第二間藥房店員則坦言，這些日文包裝產品實為「日本公司香港藥」，並解釋「很多廠都是在香港的，日本產品很多不給進入香港，日文包裝不等於日本製」。

店員更反問記者：「有英文難道就美國來嗎？日本配方就是日本傳入的配方，要香港藥廠製造才有保證，不是那麼多人都喜歡日本貨」。

記者將這些日本貨訪問市民，看看他們會否認為是日本進口貨品，受訪市民及遊客大多單憑包裝上的日文字，便認定是日本進口。市民陳先生直言：「只看包裝就一定覺得是日本藥，這裡有日文。一般人看到很多日文字，就會覺得質量好。」

廣西遊客妮妮和小葉也指，包裝令人誤導是日本產品，直至細看才發現產地標示為廣西，形容買藥一定要再三細看。

日文老師拆解日文繙譯多錯字

曾飾演電視劇《愛回家》角色池美麗一角的鍾凱琪，現實中是一名日語等級考試最高級N1的日語老師，她檢視這些產品包裝，看出多處日文文法錯誤。

她指，在一種聲稱日本配方的通鼻水成份產品中，出現「濞」這個冷僻字，更將中草藥俗稱的「鵝不食草」，翻譯成日文：「一隻鵝不喜歡吃草」，實際上日文和中文學名為「石胡荽」。她認為這些包裝明顯是「希望令人感覺它是日本註冊藥物」。

藥劑師：似是而非影射西藥

醫院藥劑師學會會長蘇曜華指出，不少商家利用消費者對日本藥物的信任，在包裝上使用「無睡意」、「收鼻水」等字眼，影射其為西藥，容易令人誤解。他強調，許多所謂「日本配方」的產品，實際上可能只是營養補充品或草藥製品，並非註冊藥物，「分分鐘你買到的根本就不是藥物」。

蘇會長亦提醒，不少日本暢銷的感冒藥、止痛藥其實並未在香港註冊，不能在本地隨意出售，部分更須在註冊藥劑師監督下於藥房配發。他建議市民若不適應先求醫，或在藥劑師指導下購藥，以保障健康。

衛生署則回覆《星島申訴王》指，記者網上買到的痔瘡膏，以及市面上買到的感冒傷風丸等，並非香港註冊的藥劑製品或中成藥。若在大家藥房購藥時中伏，歡迎向我們申訴。