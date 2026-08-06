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星島申訴王 | 停業近一年 尖東大富豪低調重開 獨家相片曝光 復業前夕被淋油「贈慶」

申訴熱話
更新時間：10:17 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:17 2026-08-06 HKT

尖東地標夜場「大富豪」去年6月14日重開，開幕當天請到日本前女優蒼井空來香港剪綵，聲勢浩大。豈料營運僅兩個月，該夜場便以管理層跟內地股東理念不合為由，宣佈暫時停業，之後一直未有營運。

開幕報道重溫：死場變新地標 新大富豪開幕 復活尖東夜繽紛

《星島申訴王》收到消息，大富豪日前原來已低調重開。記者於8月5日晚，到尖東新文華中心上址視察，發現大富豪果然重新亮燈開業：前台接待員及侍應等均埋位開工，招牌勞斯萊斯老爺車，亦都繼續泊在正門原位。

招牌英文名稱有變 勞斯萊斯續擺放

記者留意到，該店招牌名稱有少許改動：上年剛重開時，大富豪的英文名為Big Boss Generation；現在的招牌，則變成Big Boss Century。記者接觸過大富豪新保安團隊主管吳生，但他對場地資訊均三緘其口不願透露，表示未收到上頭通知下暫時不能做訪問，亦不接受進場拍攝，又稱負責人不在店內。

這位吳生未明確表示該店是否已重開做生意。而對於該夜場於日前曾經被人淋紅油示警，他也自稱當天放假，什麼也不知婉拒回應。

《星島申訴王》是獲得獨家消息和相片，得知大富豪在重開前夕遭淋紅油，傳聞這宗刑毁事件，發生在8月2日凌晨3時許。相片所見，事發當晚大富豪正門右邊玻璃被人淋油，警方接報後曾到場調查。事後大富豪職員很快便清理乾淨，現在已見不到紅油跡。

復業前夕被淋紅油 傳或涉管理班底調動

記者從多個渠道了解，得知大富豪是被去年重開時已入股的楊姓內地大股東自行埋班營運，原有港人管理層和班底已經換走。未知是否因為場地管理班底的調動，引致該夜場準備復業前夕，被人淋油「贈慶」。

消息人士透露，大富豪目前屬低調復業，每晚僅招待少許客人，先測試市場水溫。不過大富豪重開，據知已立即為區內夜場事業帶來生氣：不少有公關班底的中介人蠢蠢欲動，準備帶隊到大富豪提供娛樂服務。

事實上，大富豪早前亦曾刊登廣告，招聘香港本地人做KTV服務員，月薪報稱可以達到25000元。工作性質是負責在包廂接待顧客、提供點歌和基本娛樂協助，確保顧客獲得流暢愉快的歡唱體驗。

去年6月大富豪重新開業當日，警方聯同政府相關部門曾入場進行大型查牌。今次大富豪重開，會對區內夜場事業帶來甚麼衝擊，有待觀察。

大家怎樣看待大富豪又復業呢？歡迎留言討論。

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