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星島申訴王 | 九龍灣酒樓「火鍋爆炸」 食客親述經過：似手榴彈爆聲 更多現場相片曝光

申訴熱話
更新時間：16:25 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:25 2026-07-31 HKT

打邊爐打到爆炸？德福廣場稻香分店昨晚發生卡式石油氣爐爆炸事件，當時在現場的食客王先生於社交平台Threads發文，透露自己在餐廳打邊爐時，鄰近食客的邊爐突然爆炸，「以為伊拉克打到嚟」。他接受《星島申訴王》記者訪問時補充更多資料，包括他曾在外國玩過真槍，所以當下感覺像是手榴彈爆炸；又指幸好當時火鍋的保護蓋是打開，否則整個爐有可能往上爆炸，後果不堪設想。

邊爐漏氣傳出異響　職員未及處理即爆炸

事發在周四（30日）晚上約10時，九龍灣德福廣場的稻香分店內，一枱正在享用火鍋的食客，其使用的卡式石油氣爐突然起火並爆炸。警方及消防部門接獲報告後迅速到場，但當時現場已無明火及濃煙。經初步調查，確認此次意外中並無任何人員受傷。

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威力巨大店員嚇到彈走　目擊者形容「似手榴彈爆炸」

當時在場的食客王先生於社交媒體Threads上憶述，事發前位於鄰近餐桌的男食客，已察覺到卡式爐發出不尋常漏氣聲，於是呼叫店員前來協助，正當店員在檢查時，氣爐便瞬間爆炸。巨大的聲響伴隨著濃烈燒焦氣味，他形容「不知情還以為是伊拉克戰爭打到來了」。

事後王先生接受《星島申訴王》訪問時補充：「當時威力非常驚人，由於我平時有在外國玩真槍的經驗，接觸過真實軍火，所以當時的感覺，就像一顆手榴彈在旁邊爆炸。」他指出，爆炸的餐桌距離他約五、六米，巨響讓他和太太都下意識地彎下身子。爆炸後，全場一度陷入死寂，隨後便聽到涉事餐桌的男食客說：「我早就說了吧」。

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波及鄰枱濺滿湯汁 分店維持供應火鍋

據現場相片顯示，涉事餐桌的卡式爐氣罐位置已嚴重毀壞，金屬保護蓋則被炸飛；旁邊的石油氣罐樽頸以上部分更是不知所蹤，桌上一片狼藉。王先生憶述，他太太目睹一名職員在爆炸時被嚇得跳開約兩米遠。他慶幸地說：「幸好當時蓋著氣罐的蓋子是打開的，否則整個火鍋可能向上爆開，會有很多人被燙傷。」

爆炸威力之大，連帶後方的餐桌也被食物和湯汁濺到，引起不滿及投訴，王先生當時前去查看出事食客，不過了解過後，除了涉事餐桌的食客衣服和手袋濺滿湯汁外，各人並無大礙。而在場的店員在驚魂稍定後，開始用濕紙巾清理現場。

事後記者分別致電涉事分店及客戶服務部門查詢，店員表示餐廳目前仍照常供應火鍋。而客戶服務部門則表示，將有相關部門的同事回應，但暫時未有正式官方聲明。

不知道大家又有沒有遇過餐廳的意外事件？歡迎留言分享。

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