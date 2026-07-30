星島申訴王｜港男旅行手信派護手霜獲女同事激讚 網民另類盤點「最伏旅行手信」

在職場送禮文化中，派手信向來講求「物輕情義重」。不過，《星島申訴王》留意到近日有網民在社交平台發文，指公司一名男同事外遊歸來後，竟向辦公室十多位女同事，每人送上一支澳洲高級護膚品牌Jurlique（茱莉蔻）護手霜。由於該支護手霜價錢不菲，男同事大手筆的舉動獲得同事大讚：「呢位同事真係好優秀！」帖文亦引發網民熱議，大批網民認同男同事表現大方，亦有網民討論不受歡迎的旅行手信。

男同事豪派貴價護手霜做手信

該名網民在社交平台分享，日前收到男同事外遊帶回來的手信，竟然是一支Jurlique護手霜。事主坦言當下「有啲驚訝」，因為深知這個品牌的護手霜「唔平」，而且辦公室有「十幾條女」，換言之，這位男同事一口氣準備了十幾份貴價護手霜送給女同事，出手相當大方。

翻查資料，Jurlique為產自澳洲的中高檔護膚品牌。香港官方網站顯示，其經典玫瑰護手霜40ml定價為HK$220；至於個別零售渠道，該款護手霜的價格則約為HK$100至HK$150。若以辦公室十多位女同事計算，這份手信的總開支輕易便達兩三千港元，遠非普通手信的價錢水平。

帖文隨即引來網民熱議。不少人留言表示羨慕，指這位男同事「出手大方」、「好識做」。同時，亦有網民表示撇除價錢平貴，該名男同事誠意十足：「唔係平貴咁簡單，十幾支都唔輕，又佔行李空間，真係幾有heart」。

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網民盤點內地、日本「最伏」手信

網民大讚該名男同事不只顧及每位女同事，更揀選了實用又得體嘅護手霜做手信。不過，也有網民討論最容易中伏的手信，《星島申訴王》總結了網民投票選出的各地手信的首三甲，大家又是否收到呢？

内地：

1、螺螄粉：雖然在網絡上話題度極高，但其酸筍所散發的獨特氣味，在香港狹窄的居住空間內烹調時不易消散，若家人不習慣這股味道，往往會十分抗拒。

2、臭豆腐：氣味極具攻擊性，若包裝密封欠佳，在行李箱或車廂內被悶焗變質，所產生的異味將會相當駭人。

3、網紅糕點：例如散裝綠豆糕、棗泥糕、蛋黃酥等，保存期限偏短，質地偏乾且容易嗆喉，甜度亦屬偏高。

日本：

1、白色戀人巧克力：曾被稱為北海道經典手信的「白色戀人」，幾乎是赴日旅遊必買的手信之一。不過，近年網民反映，中間的白巧克力夾心甜度偏高，吃上一兩塊便容易生膩，加上在香港的日式超市或零食店亦相當普及，逐漸喪失作為「特色手信」的驚喜感。

2、東京香蕉蛋糕：香精味過重，內餡亦偏甜膩。此外，在運送途中容易被擠壓變形，有損賣相及食味，加上保質期極短，經常為送禮者帶來時間壓力。

3、生八橋：堪稱京都經典和菓子，其標誌性的肉桂香氣與煙韌口感，令評價十分兩極化。愛好者會相當鍾愛其風味，但對肉桂味抗拒者則會難以下嚥，因此屬於送禮時風險較大的選擇。

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