星島申訴王 | 西貢大坳門放狗起爭執 女狗主申訴被網上欺凌：飽受滋擾

《星島申訴王》接獲狗主 Tracy 申訴，指早前在西貢大坳門放狗時與一對情侶發生爭執。她原以為事件已於當日平息，豈料對方事後竟將她的容貌及個人資料上載至社交平台，更涉嫌扭曲事實，引發網民留言恐嚇，令她飽受滋擾。

事發於今年7月1日，Tracy 與友人帶同兩隻邊境牧羊犬前往清水灣郊野公園散步。期間，一對情侶上前投訴，不滿 Tracy 的兩隻愛犬曾跑近他們的小狗。Tracy 見狀隨即上前了解，並詢問對方小狗有否受傷，對方當時明確回應「沒事，幸好避開了」，Tracy 亦即時向他們致歉。Tracy 強調，對方當下已清楚表明其愛犬並未被咬傷。

針對當時兩隻邊界牧羊犬未有牽繩，Tracy 解釋，根據香港法例第167D章《危險狗隻規例》，大型狗隻在郊野公園範圍內可獲豁免，無須強制使用狗帶牽引。

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原以為件事已解決，Tracy和友人轉去另一個位置放狗。Tracy表示，豈料該對情侶沿途尾隨，聲稱已經報警，又用手機拍攝Tracy等人。Tracy形容，自己被對方滋擾一小時，期間情緒十分激動，高聲要求Tracy替狗隻戴上狗繩，又指T她不遵守法例，要罰款和坐監等。

郊野公園豁免狗繩 斥對方咄咄逼人

由於郊野公園豁免大型犬隻使用狗繩，Tracy認為涉事情侶的行為咄咄逼人，「是想令我發怒，或者想我兩隻狗發怒。」警察接報到場了解，確認Tracy的狗沒咬到涉事情侶的細狗，記下雙方資料後，便各自離開。

但到了夜晚，Tracy發現涉事情侶竟將有關她的片段擺上網，不但沒有遮樣，標題扭曲事實，更公開了Tracy的社交平台，「我覺得是誹謗，因為他們說了很多沒有證實的事情，來詆毀我的個人，說我沒有公德心。」

有網民留言表示，以後看見Tracy會拍照，並揚言將她和狗隻一起踢落山。由於有網民更說出Tracy平日放狗的地點，Tracy覺得安全受到威脅，事發後數天都不敢帶狗出街。

影片涉侵犯私隱下架

考慮到涉事情侶上載的影片涉嫌侵犯私隱，Tracy向個人資料私隱專員公署投訴，兩條影片其後下架。惟影片下架後，涉事情侶於7月11日，突然向漁農自然護理署（漁護署）投訴，表示其愛犬於7月1日被Tracy的狗隻襲擊。Tracy強調，對方曾經在片中承認，她們的狗隻沒有被咬到，質疑對方說法前後矛盾，「我覺得很奇怪，說法不一樣和不一致。」漁護署其後前往Tracy 住所了解情況，並替她兩隻狗拍照量度體重，令她覺得備受騷擾。

《星島申訴王》在社交平台嘗試聯絡涉事的情侶，希望他們回應事件，但截稿前未獲回覆。《星島申訴王》又分別向私隱專員公署、漁護署和警方查詢事件。私隱專員公署回覆稱，正根據既定機制跟進事件，但不便透露詳情；漁護署表示， 今年7月11日接獲市民舉報，一宗發生於7月1日在西貢大坳門的懷疑狗隻襲擊事件，已就舉報展開調查。

而警方就指出，7月2日接獲一名女子報案，指她和人發生糾紛後，對方將當日糾紛期間的影像，發布至社交媒體，要求向警方備案，事件列作「投訴滋擾」處理。

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