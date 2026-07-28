星島申訴王 | 港女揭男友求婚鑽戒是淘寶貨崩潰 即學鑽石GIA及GRA證書分別

求婚本應是人生甜蜜大事，一隻戒指卻意外成了「真心測試機」。有港女在社交平台大吐苦水，指男友早前在親友見證下高調求婚；但甜蜜過後她竟發現，裝在名牌珠寶盒內的求婚戒指，原來是價值不足千元的淘寶貨。最令她崩潰的是，男友為了以假亂真，竟拿出一張「GRA證書」企圖蒙混過關。目前，市面上有兩款鑽石鑒定證書，分別是「GIA證書」和「GRA證書」，兩款證書極度相似，市民在購買鑽石時應該如何辨別呢？

「GIA」與「GRA」證書有何分別？

GIA：國際公認的鑽石權威

GIA（Gemological Institute of America）是全球最權威、非營利的獨立寶石鑑定機構。現時常聽到的「鑽石4C標準」（克拉 Carat、顏色 Color、淨度 Clarity、切工 Cut），正是由 GIA 所創立並推行至全球的。

在高級珠寶界，GIA 證書等同於天然鑽石的「國際身分證」。它具備絕對的市場公信力，珠寶商的定價、買賣以及未來的二手保值能力，均高度依賴 GIA 的評級報告。每張 GIA 證書都有一組獨一無二的專屬編號。消費者不僅可以在 GIA 官方網站的全球資料庫即時查證，對應的鑽石腰圍（Girdle）上亦會以顯微雷射技術刻上相符的編號，確保「石證合一」，無法輕易掉包。

GRA：平價仿鑽的「商業包裝」

「GRA 證書」並非國際公認的權威鑽石鑑定機構出具的證書。這類證書多數隨價值幾百港元的莫桑石（Moissanite）或人工仿鑽石附送，僅作為商業宣傳或隨貨贈品，不具備國際市場的評級公信力，亦無法作為天然鑽石的品質保證。

莫桑石不等於鑽石

莫桑石在外觀上與鑽石非常相似，但兩者在化學成分、物理特性及光學表現上完全不同，具體分別包括：

1. 成分：天然鑽石或培育鑽石是由純碳元素（C）構成的結晶。莫桑鑽的化學成分則是碳化矽（SiC）。

2. 硬度：鑽石是自然界最硬的物質，莫氏硬度高達10。莫桑鑽硬度為9.25。莫桑鑽硬度上遜於真鑽石。

3. 價格天壤之別：1克拉的優質天然鑽石價格通常在幾萬港元以上。而1至3克拉的莫桑鑽，在淘寶或網購平台上往往只需幾百港元。

《星島申訴王》提醒市民，如欲購買具價值的鑽石或珠寶，應選擇商譽良好的店家，並認清國際權威機構發出的鑑定證書，以免招致損失。

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