星島申訴王 | 將軍澳大媽路邊採摘豆莢 拆解香港四大常見有毒植物

香港市區綠化帶雖然優美，但市民切勿隨意採摘植物。近日有網民在 Threads 發文，指在將軍澳單車徑目擊兩名婦人擅自採摘樹上的豆莢，由於該植物有毒，路人勸阻大媽採摘，但不果。翻查醫院管理局資料，該植物學名為「銀合歡」（又稱白合歡），屬於含羞草科，其豆莢含有毒成分「含羞草素」，誤食恐會引致脫髮。

根據醫管局出版的《香港有毒植物圖鑑——臨床毒理學透視》，本港數千種維管植物中，不乏散佈於市區公園、路邊花槽及郊野山徑的常見毒株。臨床數據亦顯示，本地植物中毒個案多源於市民誤採誤食、錯認作中藥材，或不慎接觸到植物的刺激性汁液。

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本港市區及路邊常見劇毒植物

在醫管局圖鑑收錄的數十種本地高風險植物中，四種毒性較強又最常見的毒草：

1. 夾竹桃 (Nerium oleander) & 黃花夾竹桃

含有強心苷，全株有毒，誤食會引致噁心、劇烈嘔吐、腹瀉、嚴重的心律不整、心率過緩、血壓下降、嚴重者可致心臟驟停。

2. 海杧果 (Cerbera manghas)

含有海杧果苷等心臟毒性化合物。海杧果常作為海岸及路邊綠化樹木，其果實成熟時呈紫紅色，常有市民誤以為是野生芒果或百香果而採摘食用，少許劑量有致死風險。

3. 洋金花 / 曼陀羅 (Datura metel)

含有抗膽鹼能生物鹼（如東莨菪鹼、阿托品）。誤服洋金花會出現抗膽鹼能綜合徵，特徵包括瞳孔放大、皮膚潮紅發熱、口乾舌燥、小便困難、精神狂躁、產生幻覺甚至昏迷。

4. 海芋 (Alocasia macrorrhizos) / 痕芋頭

含有不溶性草酸鈣針晶及毒蛋白。海芋是香港最常發生誤食中毒的植物之一。由於其外觀與可食用的「芋頭」或野生「五指毛桃」極為相似，市民採摘野味時常誤採海芋，會導致嘴唇、舌頭及喉嚨會立即產生劇烈灼痛感、麻木與嚴重腫脹，嚴重者會因呼吸道受阻而窒息。

不小心進食有毒植物應該如何處理？

如果不小心接觸或懷疑誤服路邊有毒植物，可參考以下處理原則：

1. 皮膚/眼睛接觸汁液：立即使用大量流動的清水沖洗至少15分鐘，切勿揉擦眼睛。

2. 懷疑誤食中毒：切勿自行催吐，催吐可能引致嘔吐物誤吸入氣管，造成二次傷害或窒息。

3. 保留植物樣本/拍照：將懷疑誤食的植物部位（花、葉、果實）放入膠袋攜同，或用手機清晰拍照，以便醫生即時辨認植物品種，進行解毒治療。

4. 即時求醫。

公眾可於醫管局「香港中毒控制中心」網站或透過網絡免費查閱《香港有毒植物圖鑑》網上版，有助市民辨認本地毒草與了解安全防範工作。

私自採摘野生植物可判監3個月

根據香港法例第208A章《郊野公園及特別地區規例》，凡未經許可而於郊野公園或特別地區內，切割、摘取或根除任何植物及其部分（不論死活）即屬犯罪。違例者最高可處第1級罰款（2,000元）及監禁3個月；如屬持續性罪行，則在違法期間另處每日100元罰款。

大家平時有沒有見過上述的有毒植物呢？歡迎留言討論。

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