星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫

每年夏天，都有不少釣魚發燒友去岸邊釣魷魚。惟最近在釣魚相關的網上群組，卻突然掀起釣鮫魚熱潮。不少網民都分享自己成功釣到數十條魚，其中上環海濱更被釣友譽為香港「釣魚聖地」，傳言一日可以釣到40條以上的鮫魚，十分誇張。漁業界代表解釋，今年鮫魚大豐收或與海洋食物鏈有關。

相關報道：夜釣魷魚旺季 記者將軍澳實測釣魷魚 釣友：3秒一條Chok 到百幾隻

次次釣到數十條 多到送人也吃不完

據釣友在社交群組透露，正正因為次次都釣到很多鮫魚，多到「自己食唔晒」，甚至要送給親戚朋友。

記者前往上環海濱這個「聖地」跟多位釣友傾談，他們均表示近期的確漁獲大增。釣友陳先生表示，當天他特意請假前來釣魚，成功釣到三條鮫魚；另一位釣友則透露自己幾乎每天都來，當日亦成功釣獲四條。釣友們亦分享平時烹調鮫魚的心得，例如煎香來吃，煎香後加茄汁汁煮，或者直接燒來吃等等。

當日記者亦親身試釣，但未有收穫。有資深釣友解釋，當日因風勢較大，導致海水變得渾濁，故漁獲相對較少。不過鮫魚的旺季尚未結束，現時仍有機會釣到。

李彩華：食物鏈引發鮫魚潮 做鹹魚一流

究竟為何今年鮫魚會異常地多？《星島申訴王》訪問了香港海鮮業聯合總會永遠榮譽會長李彩華，他解釋該現象與海洋食物鏈有關。由於早前本港水域魷魚也異常當造，吸引了大量進食魷魚的鮫魚聚集。當魷魚數量因被捕食而減少後，鮫魚便因食物充足而變得數量龐大，因此更容易被釣獲。

他又補充，鮫魚屬於深海魚，較少受到近岸污染影響，市民可以放心食用。至於烹調方法，漁民出身的李彩華指除了香煎外，水上人亦會用來製作鹹魚，非常滋味。

大家有沒有釣魚秘訣可以分享？歡迎留言告訴我們。

相關報道：旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高