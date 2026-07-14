星島申訴王 | 北上住酒店中伏床單發現糞便 港人投訴酒店退款遭拒

不少港人每逢假日都喜歡北上消費，但選擇住宿時必須多加留意衛生情況。有網民日前在Facebook群組分享北上住宿的不愉快經曆，指自己在深圳羅湖口岸某酒店預定三晚住宿，豈料在入住當日的凌晨兩點，不斷遭到樓上懷疑高跟鞋步行聲滋擾，更換另一房間後，更發現床單上染有疑似是糞便的污漬，事主事後向酒店方面要求退款竟遭到拒絕，有關貼文後引起大批網民關注和討論。

相關報道：酒店床單發霉膳食份量不足「全生宴」 團友投訴7萬元北歐團換來一肚氣

床單出現懷疑糞便污漬

事主在Facebook群組發文，指自己早前入住深圳該酒店，原本打算好好休息，豈料先遭到樓上噪音滋擾，更換房間後卻在酒店床單上發現遺留的明顯啡色污漬，懷疑是未經妥善清理的糞便。事主感到非常氣憤，直言自己不慎在酒店「睡屎了」，批評該酒店的衛生情況實在令人咋舌。

事主隨即拍下床單上的污漬照片作為證據，向酒店客服作出投訴，要求就事件退款和道歉。不過，根據事主公開的聊天紀錄顯示，其退款申請最終遭到酒店拒絕，亦無獲得合理補償，事主感到十分無奈及憤怒。

網民直呼：極度嘔心

該帖文在網上引來大批網民對事主的遭遇深表同情，紛紛留言表示「極度嘔心」，批評涉事酒店的房間清潔極度馬虎，質疑未有更換床單便讓新住客入住，管理存在嚴重漏洞。同時亦有網民建議，日後北上住宿最好自備一次性旅行床單或睡袋，以保障個人衛生。

《星島申訴王》隨即聯絡涉事酒店就相關事件進行查詢，不過酒店負責人表示，由於酒店暫無權限作出答覆和拒絕接受採訪，現正等待酒店所屬集團回覆。

除了這次有關深圳酒店的衛生問題，早前已有不少媒體對部分內地酒店進行暗訪實測，揭發多間知名連鎖酒店衛生情況堪憂。根據內地《住宿業衞生規範》，法例明確規定供顧客使用的公共用品用具，必須嚴格做到「一客一換一消毒」。床上用品必須做到「一客一換」，而衞生間洗漱用品、杯具等非一次性用品，同樣必須每換一位客人就進行消毒，以保障消費者的安全。

大家北上旅遊住宿時，是否有曾經遭遇衛生問題的情況呢？歡迎留言討論。

相關報道：深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點