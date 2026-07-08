星島申訴王 | 警方加強掃蕩踢爆賭網陷阱 全城掀反外圍賭博保衛戰

世界盃打得火熱，在球迷追看球賽熱血沸騰之際，警方最近不斷採取行動搗破多個外圍集團，日前更與廉署聯手，瓦解一個操控本地球賽及收受外圍（包括世界盃）的犯罪集團。

東周刊報道，隨着非法賭博全面步入「數碼化」時代，一班外圍莊家早已滲透各大社交平台荼毒賭仔，令非法賭風一發不可收拾。不過，報道亦提到，社會上有不同持份者，已群起對抗這些害人不淺的外圍賭博，掀起一場保衛反擊戰。

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除了執法部門密密冚賭，一班專家亦積極揭露非法賭網潛藏的騙財圈套；戒賭機構落力支援及輔導賭徒與其家人，救他們脫離過度賭博的苦海。議員則逼切地倡議政府修例，向「預測市場」展開規管行動；面對非法外圍的挑戰，馬會亦在有節制博彩原則下提升博彩娛樂，冀能將博彩需求引導至合法渠道，從而透過繳納博彩稅及慈善捐款，回饋社會公益。

在世界盃連場激戰期間，警方多次展開行動，全方位打擊外圍賭博罪行。其中在六月中，有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）展開「北嶺暨藍月」行動，以涉嫌干犯「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」等罪名，共拘捕一百五十人，涉及賭款逾三億元。

六月二十六日，Ｏ記與廉政公署採取代號「雙刃」的聯合行動，成功瓦解一個由本地足球圈人士操縱的龐大犯罪集團。該集團不僅涉嫌利用現役及退役足球員的網絡，管理和收受本地與海外足球賽事（包括世界盃）的非法外圍賭注，更涉嫌以行賄受賄方式操縱本地甲組足球聯賽的賽事結果，從賭博中獲利，至今共拘捕十九名男女，檢獲大量波纜紙及現金贓款，被補人士包括一名前香港足球先生及一名球會教練。

要求移除賭網廣告

針對外圍賭博，警方主力從宣傳、教育、情報及執法四大方向，竭力阻截非法賭博活動。警方尤其重視進駐校園，開展反非法賭博的宣傳教育工作，又聯同民政及青年事務局、平和基金、各區滅罪委員會等，舉辦相關活動，讓年輕人在網上遇到外圍廣告時有所警覺，增強抵抗誘惑的能力。至於針對網絡上的非法賭博宣傳，警方若發現社交媒體上出現相關廣告，會立即向網絡服務供應商或平台公司要求移除。

社交平台Meta旗下的Facebook、Instagram、Telegram等近年均被外圍莊家滲透及利用，成為最大的吸客渠道。近日不同的社交平台又起新變化，科技專家憂慮會演變成為新的賭博平台出現，嘗試拆解當中潛藏的圈套，尤其叮囑年輕人小心。

據悉，Meta將計劃推出一款暫名為「Arena」（競技場），類似Polymarket及Kalshi的「預測市場 」平台，與此同時，Robinhood及Interactive Brokers等交易平台，也相繼推出事件合約（Event Contracts），讓投資者針對各式事件下注。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑直言，這類「預測市場 」的本質與賭博無異，投資者必須高度警惕潛在的市場操縱風險。方保僑表示，Meta坐擁旗下四大社交平台的龐大用戶群，若將現時的帖文意見調查，轉化為涉及金錢交易的「預測市場」，Meta變相成為莊家，透過精算賠率確保穩賺不賠。

網絡供應商要把關

他指出，這類新興平台暗藏多重隱憂，首先是市場操縱風險，情況猶如股票造市或體育賽事造假，擁有內幕消息或雄厚資金的「大戶」，極易透過大額投注左右賠率，方保僑提醒：「中間有很多操作，一般市民未必看得到。」

其次是監管真空問題，目前不少平台，如Polymarket依賴區塊鏈及加密貨幣技術運行，一旦發生糾紛或騙案，現有制度難以追蹤；加上香港目前未有針對性的完善規管，投資者遇事恐將投訴無門。

面對「預測市場」百花齊放，方保僑特別呼籲年輕投資者慎防沉迷。由於參與門檻極低，且毋須踏足實體賭場，容易令人在不知不覺間泥足深陷，「許多人為了尋求刺激，會當作是在『買自己眼光』。以前大家可能只是對賭一餐飯，但現在有了「預測市場」，就會演變成一場測試眼光與膽識的金錢遊戲。」他重申在預測市場下注體育項目，也屬非法賭博，大眾需要認清市場背後看不見的操作，切忌盲目跟風。

港專學院協理副校長林森教授表示，世界盃期間，賭波熾熱，不少非法賭博網站變得進取和大膽，推出一些吸客招數，包括提供貼士、折扣優惠及獎券等，甚至利用名人作代言人，他提醒這些外圍賭博網站均屬違法。

他指出，不少賭博網站不單鼓吹賭波，甚至有詐騙成分，如盜取個人資料，或者落注容易退款難，營運一段日子後突然消失，令賭徒血本無歸。他認為，政府應加強監管，網絡供應商倘若發現有網站違法，立即舉報及終止服務，為社會把關。

非法賭博近年越來越猖獗，全球外圍注碼年涉十三萬億元，有研究指出，在二○○三年至二○二三年的二十年間，港人在外圍輸掉的金額高達二千五百億港元，年輕賭徒近年更有持續上升趨勢，當中不少因沉迷外圍賭博導致債台高築，有的甚至為了「撲水」還債，被犯罪集團控制，強逼交出個人銀行戶口被用作洗黑錢，或威脅進行如淋紅油追債等刑事罪行，淪為不法分子的傀儡。

宣傳外圍賭博禍害

為了協助賭徒及其家人解決過度賭博問題，提供戒賭服務，政府於二○○三年成立「平和基金」，資助路德會青亮中心、東華三院平和坊、明愛展晴中心及錫安社會服務處勗勵軒輔導中心四間戒賭中心，提供預防及緩減與賭博有關的問題，廣泛協助賭博失調人士。

根據基金研究數據顯示，二○二○年至二○二四年這五年間，共有逾六千名賭博失調者接受輔導，其中二○二四年的求助人數為一千五百多人，較二○二三年的一千三百多人，上升逾百分之十五。未成年的求助數字，亦由二○二三年起持續上升。

其中路德會青亮中心的中心主任梁翠儀，多年來協助不少涉及賭博欠債的個案，亦見證許多賭博問題家庭的困境，不乏年輕求助個案之外，其中有的因沉淪外圍賭博欠下巨債無力償還，不但令其家人陷入代還債的漩渦，他自己亦為了錢，將個人銀行戶口轉售給不法分子，結果戶口被揭發用作洗黑錢而被警方拘捕，最後因洗黑錢罪名成立被判入獄，影響一生。根據法例，「洗黑錢」最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年。

梁翠儀認為解決外圍賭博問題預防勝於治療，必須加強對年輕人沉迷賭博禍害的宣傳及教育，讓他們意識到賭博是有機會上癮，面對欠債和被追債的情緒壓力，以及提供理財管理教育，三管齊下讓青少年對沉迷賭博有戒心。

馬會足球博彩 新玩法迎抗外圍

今屆世界盃決賽周隊伍增至四十八隊，合共一○四場比賽，馬會的足球博彩服務「足智彩」為提升顧客體驗，早前新增多個投注選項，包括「球隊入球大細」、「球隊開出角球大細」、即場「下一名入球球員」及即場「任何時間入球球員」等。

其中「任何時間入球球員」玩法，是指預測指定球員在法定比賽時間內取得入球即算中彩，例如投注人士觀賞巴西對海地球賽時，想以「任何時間入球球員」玩法買巴西曼聯球員根夏入球，只要他在全場賽事中入得一球，就有錢收。

「球隊入球大細」及「球隊開出角球大細」的項目，不必理會哪支球隊是勝方，而是預測其中一隊在法定時間內的入球或開出角球總數，是高於（大）還是低於（細）馬會預設的盤口。另外，亦值得留意另一個玩法—「同場過關」，在同一場球賽中，將兩個或以上的不同投注項目（例如主客和、總入球數、角球數或首名入球）串在一起，只要該組合內的所有選項全中，即可贏得相乘後的高賠率派彩，屬以小博大的進階玩法。

議員倡政府修例「封網」

面對非法賭博問題日益嚴重，尤其對年輕人造成深遠影響，立法會議員吳傑莊（圓圖）在七月七日會就「預測市場」及非法賭博問題召開記者會，宣布進一步行動。

吳認為現時針對新興的「預測市場」平台缺乏監管，建議當局研究是否需要由電訊商協助攔截、封鎖進入「預測市場」網站。他坦言「封網」未必能做到百分百阻截，但至少能減少部分青年人在不知情下誤墮法網。

他同時建議政府檢討現行《賭博條例》，有必要更新相關內容，更重要一環，應規管社交平台上的非法賭博網站廣告，以及網紅和Meta等社交平台是否需要承擔責任，「宣傳金融或投資產品也須持有相關牌照，但這類非法賭博廣告卻沒有任何牌照要求，形同『甚麼都可以做』，存在灰色地帶。」

有關如何反外圍賭博的詳盡報道，請留意今期《東周刊》。

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