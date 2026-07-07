星島申訴王 | 兒童繪畫比賽被網民踢爆黑幕 怪獸父母為幫子女奪獎「課金買Like」

怪獸家長為了幫子女爭奪獎項，到底可以做得多絕？近日有網民在社交平台發文，指某機構舉辦的繪畫比賽中，增設了一個以 Facebook 點讚率（Like 數）決定勝負的「網上人氣大賞」。其中一幅作品的點讚數目異常高企，網民點進去細看，赫然發現按讚的帳戶幾乎全來自菲律賓和印尼，質疑有人「買 Like」作弊，批評此舉令比賽變質，更抹殺了其他認真參賽小朋友的付出。

《星島申訴王》向相關業內人士查詢，對方透露在市場策劃範疇中，花錢買點讚來製造人氣非常普遍，而且費用低廉，但父母為了讓子女獲獎而買讚則比較罕見。主辦機構則回覆表示，就有關「網上人氣大賞」有參賽者涉嫌「買Like投票」的質疑，該會高度關注並正全面了解情況。

家長為贏比賽買LIKE

根據網民的資料，該繪畫比賽由Hkcac香港創意藝術中心主辦，當中網上人氣獎大賞獎項，則取決於Facebook網頁「點讚」數量決定。其中一幅畫作的點讚數目超過200，遠遠拋離其它參賽作品，只要仔細觀看，該點讚列表上的facebook賬戶則幾乎清一色是外籍人士。

該名網民批評這種「買LIKE」行為完全扭曲比賽的本質，直指一場本應鼓勵創意的兒童繪畫比賽，最終演變成家長之間的財力大比拼。對其他用心參賽的參賽者不公平，令比賽失去應有的意義。

買like服務低至200元起

《星島申訴王》追查發現，網上有專門提供「買LIKE」服務的商家，標榜「香港註冊公司」、「24小時營業」的字眼。價格也相當低廉，以1000個讚為例，「香港讚」（即全部來自本港的fb用戶）的價格為900港元相對較貴，而「全球讚」（即來自全球的fb用戶）只需200港元。

有從事市場營銷的業內人士表示，在市場營銷層面，的確有不少用戶購買like而推高帖子的互動率，過往也聽到有坊間舉辦比賽，但家長通常是呼籲親朋戚友幫手點讚，很少聽到有家長會花錢買點讚服務。

主辦機構：高度關注買讚行為

主辦機構Hkcac香港創意藝術中心回覆《星島申訴王》查詢時表示，該會向來非常重視各項比賽的公平性、公正性及透明度，就有關「網上人氣大賞」有參賽者涉嫌「買Like投票」的質疑，該會高度關注並正全面了解情況，並正就相關投訴進行內部核查。

主辦機構續稱，針對網上投票活動，該會設有相應的監察機制，如發現任何異常投票數據或違反比賽條款之行為，將會採取保留取消其參賽或獲獎資格的權利。

大家又有沒有見過怪獸家長的行為？歡迎留言討論。

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