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星島申訴王 | 港媽為慳錢菜刀改裝床褥女兒睡到腰痛　 專家警告易引發急性腰痛

申訴熱話
更新時間：08:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-09 HKT

人一生有三分之一時間在床上度過，選擇一張合適的床褥可說是重要至極。但近日有網民在社交平台分享，指母親為了將一張尺寸不合的床褥塞入床框，竟強行用菜刀將床褥切開，惹起網民熱議。《星島申訴王》分別向事主了解詳情，以及訪問脊醫，探討自行裁剪床舖有何影響，以及該如何選擇正確的床褥。

被裁床褥邊緣高低不平　

網民Wendy日前在社交平台貼出床褥被切割後的照片，指「個床褥唔啱size ，老母當自己人形photoshop拎住把菜刀直接crop咗個床褥」，而不少網民亦有留言表示身同感受，指家中亦長輩亦有做過相類近的事情。

《星島申訴王》記者向事主了解經過，她表示早前因家中貓隻在舊床褥上小便，需要更換新床，剛巧有朋友多出一張全新床褥，其母親本著不浪費、不花錢的心態，於是在未有量度家中床框尺寸的情況下，直接將床褥搬回家。豈料發現尺寸不合，媽媽竟然用菜刀直接將床褥邊緣多出的部分切走。

雖然經裁切過後的床褥可以安放進床框，但事主Ｗendy表示，床褥被裁切的邊緣高低不平，若身體沒有壓住邊緣感覺尚可，但只要晚上睡覺一翻身，壓中被切開的拼接位，便會感到不適，更自嘲形容自己猶如童話故事中的「豌豆公主」，整晚「周身唔聚財」。

物理治療師警告：結構解體極易引發腰痛

《星島申訴王》訪問香港物理治療師協會會長歐陽健，他表明絕對不建議市民自行切割床褥。他解釋指，無論是彈簧抑或記憶棉床褥，均是一個整體的壓力分散系統。自行切割會切斷邊緣的加固鋼絲或獨立袋裝彈簧的連結，會導致結構解體；即使是太空棉或乳膠床褥，切走邊緣加固設計（Edge Support）後，邊位亦會變得軟塌。當承托力不平均，臀部及腰部會過度下陷，令脊椎無法保持自然生理弧度。長期睡在失去承托的床褥上，肌肉無法放鬆，極易引發急性腰痛。

除了對身體承托不好，同時亦潛藏著衛生危機，因為切開床褥會破壞外層防蟎、透氣的保護面料，令內層棉絮外露，容易滋生塵蟎和霉菌，有機會引發皮膚或呼吸道過敏。

面對被破壞的床褥，歐陽健醫師坦言無法補救，最安全治本的做法是更換一張尺寸合適的新床褥，並強調：「治療脊椎疾病的醫療成本，遠比一張新床褥昂貴。」

三大選購床褥心法

為讓大眾睡得健康，歐陽健醫師分享挑選床褥的三大心得：

  1. 親身試瞓：購買前必須親身試瞓，當場平躺及側躺至少10至15分鐘。

  2. 親友協助檢測：試瞓平躺時，可請親友將手放入腰部與床褥之間的空隙。若手掌輕易穿過代表床褥太硬；若整個人下陷則代表太軟。至於側躺時，耳朵、肩膀、臀部到腳踝應連成一條水平直線。

  3. 按體型選擇：體重較重人士需選擇較硬、承拓力較強的床褥；體重較輕或長者，則適合具備緩衝、表面較軟的款式，以減輕骨骼受壓點的壓力。

他同時引述權威醫學期刊《刺針》的研究指出，中等偏硬（硬度約為5至7分，10分為最硬）的床褥，對減輕慢性腰痛最為有效。

換床褥需重配枕頭

一般高質素床褥的壽命約為7至10年。歐陽會長提醒，若床褥出現肉眼可見的凹陷、起伏不平並帶有雜音、睡醒後腰酸背痛（活動後痛楚減輕），或睡眠質素無故變差，便應盡早更換。同時，定期將床褥旋轉或翻轉（頭尾對調），有助平均分配受壓點，延長使用壽命。

此外，市民換床褥時常陷入一個誤區，就是忘記重新評估枕頭高度。若新床褥較軟，身體下陷幅度增加，原有枕頭便會顯得太高，反之亦然。只有床褥與枕頭完美配合，才能確保整個脊椎得到水平支撐。

相關報道：星島申訴王買新床褥-送不明昆蟲-港女憂蟲患禍延全屋-專家分享兩招滅蟲

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