星島申訴王 | 港人珠海用餐 湯中撈出手機 網民盞鬼回應：驚過見到曱甴

港珠澳大橋交通便利，加上成為港車北上指定口岸，不少港人會選擇前往珠海短途旅遊。近日有港人在Threads公開在珠海用餐的經歷，火速成為網絡熱話。

事主一家日前在珠海某海鮮酒樓用膳，家人竟在湯中撈起一部手提電話，慶幸各人尚未飲用湯水，立即叫酒樓侍應處理；後來他們查知是負責傳菜的大叔，在送運食物過程中不慎把手機跌進湯裏亦不自知。

酒樓驚現「Samsung湯」全經過：

由於事件着實罕見，事主在帖文中也不禁說「食物有曱甴我聽過，有電話我真是第一次見」。雖然他也相當厚道，未有直接公開酒樓名稱，但從他發佈相片展示的紙巾盒所見，洩露了涉事酒樓應在珠海斗門。斗門因為設有大型海鮮市場，一向吸引不少港澳居民前往嚐鮮，而該酒樓在斗門亦頗為有名。記者曾致電酒樓查詢事件，惟接聽店員均一律說對事件不知情、不評論。

有關帖文發佈後，引起不少網民討論和留言，當中不少都相當幽默有趣，包括指電話丟進湯裏，當真「Samsung一湯」和「三星湯」；有人又形容電話變成了食材，語帶相關說「既可煲電話粥，又可以煲湯」。

手機細菌量高 事主無飲湯算幸運

另有網民笑言，若果事主一家不知就裏地繼續飲湯，「飲飲下發現湯中有電話又震又響便嚇死」。事主透露說，手機撈出時已經故障，不能開機，應難以維修要報銷，並澄清該部為小米手機。部分網民則指出事主十分幸運，因為手機平均細菌量比馬桶要高十倍以上，萬一他們把湯喝了，很大機會有損健康。

港人北上消費和用餐十分平常，大家有沒有曾經遇過什麼食安問題和特殊經歷？歡迎留言討論。

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