星島申訴王｜港媽新居拜四角室内化寳焗到抖唔到氣 衣紙舖拆解3大錯處：唔係咁拜

新居入伙進行「拜四角」儀式，向來是不少香港人祈求家宅安寧的傳統慣例。有網民近日在社交平台發文分享，指長輩在其新居進行拜四角儀式期間，堅持在室內燒衣紙化寶，豈料濃煙瞬間充斥全屋，她形容現場「濃煙大到抖唔到氣，差啲焗死」。帖文隨即引來大批網民熱議，不少人更質疑拜祭方法有誤，認為室內化寶恐會招惹遊魂野鬼。《星島申訴王》訪問衣紙鋪負責人，講解正確的「拜四角」步驟與注意事項。

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從事主分享的相片所見，進行拜四角儀式時，單位已擺滿傢俬，書架、梳化、電視、抽屜櫃等。單位中央位置放有衣紙、香燭等祭品，並以鐵罐盛載焚燒，現場濃煙密布。 帖文掀起網上熱議。除了有網民憂慮室內化寶存在火災風險之外，亦有不少人質疑儀式程序有誤，例如「是否不應先搬入傢俬才拜祭？」，事主則解釋，因搬遷時間緊迫，故儀式於傢俬入屋後進行。

拜四角宜在未裝修前進行

同安衣紙鋪負責人Kaka受訪時指出，「拜四角」的正確時機應在收到新屋鎖匙後、尚未進行任何工程或裝修之前。她強烈不建議在室內焚燒衣紙，因風險極高，應選擇通風良好或戶外位置進行。

她補充，屋內燒衣並不會產生所謂「招惹鬼神」的反效果，危險之處主要在於密閉空間內進行明火活動。Kaka解釋，「拜四角」原意如同向神明打個招呼，對象不一定是孤魂野鬼，而是告知上一手留在單位的「神明」或祖先靈位，透過儀式通知他們「新住戶已入伙」，請其跟隨舊護主離開。

即睇拜四角的正確步驟

關於拜四角傳統做法，Kaka表示所需祭品包括：四角衣一份、腩肉一塊（切成五件）、連皮燒肉及肥豬肉（切成五粒）、蘋果六個、紅蘿蔔一條、五色豆各少許、有殼花生五份、糖果五份、燒酒一支（或五小杯）、白米五小碗。

步驟方面，先在大廳四角及中央擺放祭品，中央位置鋪上紅紙，放置四角衣、兩個蘋果及其他材料各一份；四角則各放一份材料。擺好後，先點燃中央的蠟燭再點香，四角則從靠近門口的一角開始順序點燃。

完成點香後，從大門開始依次向四個角落祭拜，回到中央誠心禱告。最後，當香燭燒至一半時，按擺放順序收起所有衣紙，拿到室外或屋苑指定的化寶爐進行焚燒。

Kaka表示，這類祭拜儀式純粹求個心安，「覺得有需要就做，無需要就唔做」，但再三呼籲必須以安全為首要考慮，避免釀成火災。

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