星島申訴王｜AI遊戲卡×VR查案×角色扮演 國安推廣計劃書比賽學生用創意護港

人工智能生成的遊戲卡、沉浸式VR查案、真人互動角色扮演—上述題材並非最新推出電玩產品，而是香港學生利用創作熱誠，推廣國家安全觀而創作的成品，一班學生及制服團體以無限創意結合新科技，將嚴肅國安概念變成有趣又貼地的互動體驗，於警務處國家安全處主辦「NStudio同心‧共創‧護國安」推廣計劃書比賽中脫穎而出，獲獎團隊期望以緊貼年輕人口味方式，令新生代更易理解總體國安全觀概念。

警務處國家安全處主辦「NStudio同心‧共創‧護國安」推廣計劃書比賽，分設小學、初中、高中及青少年制服團體四個組別，吸引多間學校踴躍參與。日前舉行頒獎典禮，表揚學生以生動有趣及極具創意的形式，將總體國家安全觀推廣至社區每個角落。保安局局長鄧炳強、署理警務處處長簡啟恩，以及多名警方高層親臨主禮，場面盛大隆重。

國家安全與巿民生活息息相關

保安局局鄧炳強致辭時用生活化比喻切入，認為國家安全就如陽光空氣，跟巿民大眾的生活息息相關，他欣慰看到年輕人主動地、貼地用一些有趣的方法，將總體國家安全觀帶入社區，盛讚「這些創意、承擔，正正就是我們香港新一代應有的風範。」他不忘勉勵學生繼續保持這團不熄之火，用青春和創意為推廣國家安全注入更多靈感和力量。

今屆得獎作品各具特色，充分展現學生的無限創意，其中小學組冠軍兼「最佳國安計劃書短片製作獎」得主油麻地天主教小學（海泓道）小六團隊利用港人熟悉的貓文化結合流行遊戲卡元素，創作「國安貓盲盒」，盒中可抽普通版及隱藏版，提升同學對國安的興趣。他們又感謝主辦方提供多元化的學習機會，包括工作坊及訓練演說技巧，讓他們參賽的同時充實自己。

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VR劇本殺推廣非傳統國安

高中組亞軍兼「最佳國安計劃書簡報獎」得主中大校友會聯會張煊昌中學中四團隊緊貼年輕人口味，以VR查案體驗配合劇本殺模式作為推廣媒介。他們發現同學很喜歡去青少年中心或者學校玩劇本殺，亦愛派對遊戲和VR（虛擬實境）沉浸式遊戲，所以就將這兩樣東西結合在一起，推廣非傳統國家安全的網絡安全、數據安全和社會安全，對成功獲獎感到高興。

青少年制服團隊組冠軍兼「最具創意獎」得主—荃灣區少年警訊成員12歲劉佳欣，年紀輕輕表現自信，透過提子記者報道的角色扮演，以及Rap中文說唱增加表演吸引力，她獲獎後稱非常高興及榮幸，直指為表演比賽辛苦鍛鍊很久，最終獲得回報，她希望透過作品推廣「全城國安小衛士網絡安全行動日」，鼓勵全城民眾自拍影片推廣網絡安全。

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簡啟恩：三個「同心」勉勵學生

署理警務處處長簡啟恩致辭時用三個「同心」寄語年輕一代，首先是「同心參與」，他認為比賽並不是一個完結，而是一場播下種子的見證，只要青少年願意踏出第一步去了解國家安全，名次只是鼓勵，態度才是養分。

其次是「同心引導」，簡啟恩透露比賽由去年12月開始，期間邀請多位星級導師舉辦不同工作坊，涵蓋市場推廣、短片製作和演講技巧，希望令到同學參與比賽的同時有所得著。他強調這個比賽不是要同學一夜之間成為專家，而是引發他們的興趣，打開他們認識國安的一扇窗。

最後他以「同心前行」作結，直指今天的頒獎禮不是終點，部分得獎計劃書會在國安處的協助之下，真正地落地執行和製作成品，有望進一步走進校園和社區，影響及感染更多人參與。