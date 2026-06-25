星島申訴王 |《給阿嬤的情書》潮汕人超有共鳴？ 「潮州妹」陳煒：喊濕一包紙巾！

近日熱爆的內地電影《給阿嬤的情書》，電影講述一名潮汕孫仔，遠赴泰國尋找公公的故事，帶出了上世紀五六十年代，潮汕人「下南洋」打拼血淚史。片中阿嬤回憶年輕時，在村落收信的畫面對白，一字一句都催人熱淚。這套電影現於香港上畫中，很多城中名人都有捧場，如文化體育及旅遊局局長羅淑佩、富商劉鑾雄和藝人劉德華等都極力推介。

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電影感覺真實 演員不像在演戲

祖籍潮州的藝人陳煒表示，這套電影令她相當驚喜，因為它的感覺很真實，每個演員都不像在演戲，「還有他的背景年代，每個演員都可演到那種鄉土和真實，以及那些人的性格或行為的感覺，真的喊濕了一包紙巾。」

全套電影都是以潮州話為主，陳煒表示，老公比自己聽得更明白。她解釋，年幼時父親沒有跟她說潮州話，「老公是汕尾附近，他小時候由祖母照顧，跟他說了很多潮汕語言。」

同樣是潮州人的鄭希怡Yumiko，亦說被這套電影感動到不停流下眼淚，「你會以為這套電影是說跟祖母的親情，其實它是說一些很真摯的情感。很久沒被一套如此真摯純樸的電影感動，所以強烈推介給大家。」

大家看完這套電影，又有什麼感覺呢？歡迎留言討論。

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