星島申訴王｜港版《鐵拳教育》怪獸家長逼食「聰明藥」 放蛇揭藥房職員違規賣藥：食後會高分些

Netflix正在熱播韓劇《鐵拳教育》，講述在教育制度崩壞的背景下，韓國教育部長成立「教權保護局」，試圖用鐵拳捍衛教師尊嚴，全集10個故事均取材於韓國的真實悲劇。其中家長望子成龍而濫用ADHD「聰明藥」這個劇情在香港也活生生上演，有醫學界人士透露本港也有家長逼子女濫用「聰明藥」催谷成績。《星島申訴王》放蛇發現，本港有藥房毋須顧客出示醫生處方，便出售受管制的精神科藥物，每盒100粒售價1200元。有精神科醫生指出，此類藥物屬危險藥物，僅適用於專注力不足及過度活躍症（ADHD）患者，胡亂服用可能帶來多種副作用。

俗稱「聰明藥」的藥物，其本質為中樞神經系統刺激劑，臨床上主要用於治療注意力不足/過動症（ADHD），常見的成分與商品名包括哌甲酯（Methylphenidate，如「利他能」Ritalin、「專注達」Concerta）。根據香港法例第134章《危險藥物條例》及第138章《藥劑業及毒藥條例》，該藥物被列為第一部毒藥與危險藥物，必須經由本地註冊醫生進行專業臨床評估後開具處方，方可合法配發與使用。

放蛇直擊藥房職員形容為「聰明豆」

《星島申訴王》記者放蛇走訪多間本地藥房嘗試購買其中一款「聰明藥」，發現部分藥房在毋須顧客出示醫生處方的情況下便輕易出售。有藥房店員更向記者形容藥物為「聰明豆」，並指「可能是為了考試聰明點、分數高點」，同時介紹有國內版及國外版可供選擇，每盒1200元有100粒，聲稱功效相同。

精神科醫生：濫用或致情緒波動失眠

精神科專科醫生林震接受《星島申訴王》訪問時表示，這些用來治療ADHD的精神科藥物屬於《危險藥物條例》監管下的處方藥，患者必須按醫生指示服用。他指出，這類藥物分為中樞神經刺激劑與非中樞神經刺激劑兩大類，兩者均屬精神科危險藥物。他強調，這類藥物理理論上難以在普通藥房購買，即使購買亦必須持有醫生處方。

林醫生解釋，ADHD患者因腦內多巴胺或去甲腎上腺素分泌不足，服藥後有助改善專注力不足及過度活躍等情況。但若沒有ADHD的人胡亂服用，理論上並不會產生提高專注力的效果。他警告，胡亂服用此類藥物可能引發嚴重副作用，包括食慾不振、體重下降、失眠、心跳加快、血壓上升，甚至情緒波動加劇。

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港媽帶子女針灸求高分 憂兒考不上名小情緒崩潰

除了餵子女服用「聰明藥」之外，香港怪獸家長的催谷手段亦層出不窮。香港中醫藥管理委員會註冊中醫師胡凱淋透露，常有家長因覺得孩子成績差，懷疑是否患有ADHD，便帶同子女前來求診針灸。胡醫師指出，她診斷後發現這些小朋友腦部發展完全正常，只是單純不喜歡讀書，家長卻硬要帶他們來針灸，結果對成績毫無幫助，小朋友還要白白多捱幾針，心理上承受不少壓力。

催眠治療師林雲峯（Tim Sir）則分享更極端的個案。他提到，曾有一位母親因五歲兒子被幼稚園老師指手部動作過多，擔心他出現問題，以及於將來未能考入心儀小學，幾乎精神崩潰。她帶兒子看遍多位專業人士，結果全部診斷兒子沒有任何問題，反而是媽媽自己情緒極度焦慮。她因過度擔憂，除了求神問卜，更花了六位數字金額進行大型宗教儀式，最終完全無效。他同時指出，很多家長被巨大的焦慮蒙蔽，長遠只會影響小朋友的心理健康。

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