星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機

自從宏福苑大火後，市民防火意識明顯提高，對亂扔煙頭等容易引起火警的行為提高警惕。日前有人在網上發文，指有啟德私樓住客於露台吸煙時，竟將煙灰彈落低層單位的花園。事主接受《星島申訴王》訪問，批評這種自私行為，會造成嚴重安全隱患。有律師指出，如因此發生火警，吸煙者會被索償和面臨刑事責任。

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據事主余先生帖文內容，他日前行經啟德街頭時，看見屋苑The Henley一個低層單位，一名戴眼鏡穿紅衣的年輕男子正在露台吸煙。本來在自己住所吸煙沒什麼大不了，但余生發現，紅衣男竟直接將煙灰彈落下層單位的花園位置。

明知惡行被發現 繼續得戚彈煙灰

其後紅衣男知道余生望着他，他不但未有收歛，還得戚地繼續亂彈煙灰。而根據帖文的影片，紅衣男的單位附近，有很多花草樹木，亂彈煙灰十分危險。余生在帖文末段表示，宏福苑火災有可能煙灰煙頭引起，希望吸煙人士要有公德心。

《星島申訴王》聯絡了余先生，他說自己住在涉事單位對面屋苑，日前回家時在樓下目擊事件。余生表示，他是首次看見這種事，所以立即舉起手機拍攝，維持大約一至兩分鐘。他指出，公開事件是想提醒該屋苑住客，特別是「硬食」煙灰的樓下單位住戶，不要再發生宏福苑事件。

該帖文亦引起極大迴響，大批網民譴責涉事男子行為自私，並批評其態度囂張，嚴重威脅其他住戶的安全。亦有網民建議，受影響的低層業主應向屋苑物業管理處投訴，甚至報警處理。

至於事件中的吸煙者有否違法呢，擅長處理樓契的律師朱寶琼指出，即使住戶在自己單位吸煙，若煙灰掉落公共地方或他人單位，有可能違反大廈公契，甚至構成民事滋擾或刑事責任；若因此引發火警，吸煙者更可能會被索償，甚至會被刑事檢控。

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