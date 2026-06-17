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星島申訴王｜旺角六嚿腹肌賣魚佬一夜爆紅 身型弗爆獲讚顏值高

申訴熱話
更新時間：07:45 2026-06-17 HKT
發佈時間：07:45 2026-06-17 HKT

近日網上瘋傳一則影片，主角是一位擁有六塊腹肌的旺角魚檔大隻佬。網民指賣魚爆肌男身上紋身和腹肌甚具型格，揚言會特地光顧這魚檔。《星島申訴王》記者Bubble，在街市成功尋獲該位魚檔爆肌男，得知他身型能如此健美，事出有因。

爆肌男原名黎俊杰（人稱阿俊，洋名Chris），今年34歲的他，在訪問中透露過去原本任職健身教練和泰拳教練，更一度參加泰拳比賽，但因為疫情扭轉了他的人生。他表示疫情期間室內體育處所關閉，開工不足、每月入不敷支，便回去繼承家族的魚檔生意。「魚檔是家人的。剛好想嘗試在元朗開業，旺角店人手不足夠，我便夥同員工一起工作。」

雖然角色有變，但阿俊為了繼續保持六塊腹肌的身型，每星期仍有兩至三日，下班後抽空前往鄰近健身室操練。他笑言，經營魚檔其實已不乏體力勞動，每天工時從早上8時至晚上7時、平均工作10天才休假1天，但他仍很享受下班操練的過程，形容是其中一個減壓方法。

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紋身賣魚佬展現柔情一面 街坊熟客讚：海鮮平靚正！

採訪當日所見，阿俊和不少街坊都有說有笑，小朋友也喜歡與他閒聊。街坊梁太表示，阿俊雖然紋身很多，但讚他人很乖巧斯文。另一位光顧十數載的熟客阿文稱，阿俊所售的海鮮不單價廉物美、還透露他不時以較低價錢、銷售海鮮給鄰近的長者，大讚他是心地善良。

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六塊腹肌「賣魚佬」的影片成為網絡熱話，但阿俊其實沒有太放在心上；他指遇到有人跟他打招呼，他當然會禮貌回應，但最重要是努力工作、賺錢要緊。阿俊胞弟、在元朗經營魚檔的阿K也認同兄長所言，直言近年不少人北上買菜，導致香港魚檔的經營變得艱難。

如果各位在街市也有奇人奇遇，歡迎聯絡《星島申訴王》報料。

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