星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」 2歲女非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表

出軌是婚姻破裂的最大源頭，一名韓國男子在Threads發文踢爆姦情，指其港人妻子紅杏出牆，2024年回港時搭上一名已婚男子，更展開長達兩年的婚外情。更慘的是，事主最近才發現次女並非自己親生，他更揭發妻子出軌的對象在本港任職老師。《星島申訴王》聯絡到該名越洋捉姦的韓男，講述事件始末，他更怒斥出軌的對象不配為人師表。

相關報道：涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男

該名男子在Threads上發文講述自己被派帽的過程，吸引大批網民討論，有網民指劇情嘔血，甚至有網民質疑是否惡作劇。《星島申訴王》記者聯絡上發帖的韓籍男子，對方向記者出示韓國身份證明，並接受訪問講述自己被出軌的經過，以及發帖控訴妻子及姦夫的目標。

該名韓國男子名叫金玟準，今年39歲。他接受訪問時表示，他原本在韓國任職導遊，數年前邂逅了前往韓國旅遊的港人妻子Tiffany，兩人拍拖結婚，更分別在香港和韓國舉行婚禮。而疫情後他已沒再從事導遊工作，但沒透露現時職業。金男又說，兩人婚後在韓國定居，育有一子一女，妻子Tiffany每年都會回港探親兩、三次，每次會逗留三個月。

聊天記錄揭姦情 妻帶幼女回港

據金玟準表示，妻子於2024年回港出席朋友婚禮期間，認識了一名羅姓男子，兩人很快打得火熱。記者問他如何揭發事件，金玟準表示，他上星期從妻子手機的聊天記錄得知真相，更揭發2歲幼女不是自己骨肉，而是妻子跟羅姓男子所生。金男向記者表示，幼女一直由他撫養，羅姓男子一毫子沒有出過。

他續稱，兩人現時已面臨離婚，妻子昨天（15日）已帶同幼女返回香港。金男稱，他曾聯絡羅男妻子，對方竟然得悉丈夫事件，但強調自己沒有經濟能力養小孩子。

金玟準表示，自己在網上發文是希望羅姓男子的親人知道事件，亦希望羅姓男子為孩子負上責任。金男又批評，羅在本港一間中學任職老師，做出破壞別人家庭的事情，根本不配為人師表。這次網上踢爆姦情，亦引起網民熱烈討論。而事主妻子Tiffany的社交平台帳號，現時已關閉無法瀏覽。記者曾致電事件主角羅姓男子，接通後很快便接駁至留言信箱。

相關報道：初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬