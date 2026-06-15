星島申訴王｜紋身青年霸坐巴士樓梯 禁乘客通過 態度敵意似想郁手

公共交通工具本身已人多擠逼，但遇上自私乘客，則更令人氣結。有網民日前在社交平台發文，指乘搭巴士時遇到極品男乘客，不但霸佔樓梯當座位，更兇神惡殺不准其他乘客前往上層。即使巴士司機開廣播要求讓開，該乘客也無動於衷。大批網民斥責自私男行為，建議即時報警處理。

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事主在帖文表示，他當日放學乘巴士回家。由於是繁忙時間，下層車廂已非常擠逼。事主行至樓梯想往上層看看有否座位時，一名身穿黑衣的紋身男子坐在樓梯口位置，完全阻礙其他乘客上落。當時不少乘客要求黑衣男讓開，但對方完全不理。之後陸續有人上車，由於無法走到上層，下層變得更加擠逼。當時一名在下層的婆婆，因為站不穩想到上層尋找座位，黑衣男就刻意伸長雙腳，又將布袋放在中間，然後囂張說：「說了不可以就不可以，需要到上層的全部等一等，不要煩我。」

事主不忿該乘客的自私行為，在網上發文公開事件。(來源：Threads)

該黑衣青年坐在樓梯位置，並阻止其他乘客走到上層。(來源：Threads)

紋身青年阻礙乘客登上上層後，還露出一臉得意的挑釁笑容。(來源：Threads)

乘客塞爆下層通道 黑衣男堅拒讓開

除了阻擋上落，黑衣男的態度亦十分差。事主指對方眼神「兇到好似人欠他數百萬」，又語氣惡劣地對事主說：「下面這麼多扶手不能站嗎？急着行上二樓做甚麼，我正在整理物品，不想讓開。」其後，巴士司機發出廣播，要求堵塞樓梯的男子讓開，他繼續充耳不聞。事主重申，當時該男子的眼神「超有敵意」，甚至乎看着他拍攝的鏡頭，帶有挑釁的笑容，似乎想動手打他。因為擔心人生安全，事主最終沒有出聲斥罵對方。

網民對於黑衣男子行徑大感憤怒，不少人認為要即時斥責他的行為、找巴士司機過來處理或報警求助等。部分網民還表示，看到這篇帖文仿如身歷其境，血壓上升，又語帶相關地說「樓梯應該無閉路電視」、「應該鐵拳教育」等，暗示應該私了。不過亦有人指出，該名青年或有反社會人格或暴力傾向，與他直接對罵或有危險。

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乘客在乘車時遇到這類情況如何處理？《星島申訴王》查詢九龍巴士（一九三三），該公司表示，九巴重視良好的車廂體驗，是嚴禁乘客阻塞樓梯，以及禁止在巴士行駛時，在雙層巴士上層或梯級站立。當車長發現或接獲通知有乘客未有遵守，會透過車廂廣播系統作出勸喻；若有關行為影響車廂秩序、滋擾其他乘客，甚至影響行車安全，車長會在可行情況下暫停行程和尋求其他前線車務人員支援，有需要時報警求助。根據《公共巴士服務規例》，雙層巴士行駛時，樓梯是嚴禁站立及放置物品；乘客最高可被罰款2000元。