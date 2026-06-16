星島申訴王｜銅鑼灣髮型屋開業3個月屢遭騷擾 女子梯間小便、大叔吐水報復

銅鑼灣一間開業僅3個月的髮型屋，梯間屢遭不同怪人騷擾，負責人近日更在官方Threads社交平台上載影片抱怨，3日內先後發生陌生女子小便及驅趕開餐後吐水報復事件，負責人直言「心很累」，強調已貼告示表明CCTV二十四小時錄影及呼籲切勿逗留梯間，目前加設感應門鐘及店員加強巡視勸告，冀減低對客人滋擾。

涉事髮型屋位於銅鑼灣廣場一期地面位置，負責人接受《星島申訴王》訪問時表示，該店位處商場地面位置，是唯一一間經樓梯才能抵達門面的店舖，自今年3月搬至現址後，經常發生不同陌生人佔據梯間用膳或休息等行為，已貼出告示甚至出面勸喻，仍然禁之不絕，對此感到無奈。

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根據該店在社交平台上載影片所見，首段影片事發時段為上周三（10日）傍晚6時許，片中一名陌生女子蹲在梯間維持6秒，其間身旁男子一度步落樓梯「睇水」，以防被其他人發現，未幾兩人立即離開現場，梯間遺下一灘水狀物體，懷疑是女子留下的尿液。

另一段影片發生於周六（13日）中午12時許，一名疑操普通話的男子坐在梯間用膳，被店員發現勸離，直至2小時後男子持一支礦泉水重返現場，懷疑報復早前被店員干擾用膳，直接飲水後在梯間吐水後離開。

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負責人回應，同類事件已經不止一次發生，自搬入現址後，陌生人在梯間「食三餸飯」、「鋸扒」、「坐梯間休息」等屢次發生，幾乎三日內便發生一次，由於門面必須經上述樓梯口出入，有機會阻擋客人造成不便，故不得不出面勸離。

她強調已在當眼位貼告示，指有CCTV二十四小時錄影，並表明上址樓梯屬私人地方，切勿用餐或便溺，違者送官究治，但仍然屢勸不止，現時會再加裝感應門鐘，一有人步進梯間便會響起聲響，再由店員當面勸喻。

