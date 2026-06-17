星島申訴王｜中醫師踩過界照乳房超聲波 放蛇揭尖沙咀體檢中心違規劈價吸客

乳癌是本港女性最常見的癌症，亦是女性第三位致命癌症，政府鼓勵女性定期進行乳房檢查，惟市面上的檢測服務質素參差。《星島申訴王》近日接獲市民投訴，指尖沙咀一間體檢中心以「中醫主理」為名，在網頁及社交媒體推銷「乳房超聲波檢查」服務，質疑中醫是否有資格操作超聲波儀器。記者以顧客身份查詢，體檢中心職員承認服務由中醫主理。衞生署回覆查詢時表示，已將個案轉交警方跟進，並會為警方提供專業支援。

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該體檢中心位於尖沙咀山林道，根據網頁顯示會提供一站式超聲波服務，並由香港註冊中醫主理。超聲波服務範圍包括照乳房，子宮卵巢，甲狀腺，前列腺和產前檢查等，並提供即時超聲波影像分析。

另外，該中心最近推出一項中醫婦科聯乘超聲波檢測的新客專屬優惠，由中醫一對一診症，以超聲波檢測乳房或盆腔(二選一)，原價$1580，減至$580吸客。記者從網頁發現，該中心的醫療團隊包括中醫、脊醫、營養師和視光師，但沒有放射技師註冊人員。

根據該體檢中心網頁顯示，註明會提供一站式超聲波服務，並由香港的註冊中醫主理。

記者（17日）下午再登入涉事體檢中心網站，發現由中醫主理等相關字眼已被刪除。

低價招徠標榜中醫主理 承諾發現腫瘤可轉介公院

記者接獲市民投訴後，以顧客身份向涉事體檢中心查詢乳房超聲波事宜，當時適逢母親節優惠，檢查費用只需520港元。職員回覆查詢時表示，該項超聲波檢查全權由註冊中醫主理，並向記者承諾若檢查過程中發現腫瘤，能為客人轉介到公立醫院作進一步就醫，更強調沒有額外收費，不停催促記者落實預定日期。

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衞生署：操作超聲波作診斷 必須持有放射技師註冊

針對中醫能否操作超聲波儀器，衞生署在回覆查詢時明確指出，根據香港法例第359章《專職醫療業條例》及其附屬法例，除了符合豁免條款的人士（例如註冊西醫）外，任何人如欲在本港操作超聲波設備以達到進行放射診斷的目的，均必須向放射技師管理委員會申請註冊。衞生署強調，任何人若從事放射技師專業而並無就該專業註冊，即屬違法。

該中心又有一項中醫婦科聯乘超聲波檢測的新客專屬優惠，由中醫一對一診症，以超聲波檢測乳房或盆腔(二選一)，原價$1580，優惠價$580。

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市民可網上查閱註冊名單 懷疑非法行醫應報警

衞生署強調，現時本港各醫療專業人員（包括西醫、中醫及放射技師等）的專業註冊，均由其所屬的管理委員會或管理局按相關法例處理。市民在接受檢查前，可主動於各管理委員會/管理局的官方網頁，查閱相關專業人員的註冊名單以保障自身安全。若懷疑有人涉嫌非法行醫，或在未有註冊的情況下非法從事放射技師專業，則應直接報警求助。

就涉事診所的個案，衞生署已將個案轉交警方跟進，並會為警方提供專業支援。據了解，警方已跟進衞生署的報案。



記者今日（17日）下午再登入涉事體檢中心網站，發現該網站已刪除由中醫主理乳房超聲波的字眼，更改了網站服務描述，聲稱中心以中醫為根本， 結合超聲波影像監察與跨專業團隊協作， 與記者放蛇調查時已截然不同。