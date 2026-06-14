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星島申訴王｜碌柚葉沐浴露沖涼 港女事事順 發毒誓非廣告 玄學家評估功效

申訴熱話
更新時間：09:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-14 HKT

碌柚葉在傳統上被視為可去霉氣的物品，但製成其他產品，是否效用依然？

近日一名港女發帖文稱，洗澡時使用碌柚葉沐浴露後，生活上接連出現幸運事情，包括收到新的工作機會、心儀公司讓她面試、突然增加不少工作邀約。以及搬家時，東西入屋後才下雨，又有人贈送免費梳化等。為令人相信這不是產品宣傳，她發毒誓稱若是「廣告死全家」。

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產品經化學加工 碌柚葉分量成疑

由於事主說到該沐浴露功效神奇，網民都加入討論。有網民不想錯過好運，留言下班後立即去買；有人覺得是事主心理作用所致，「香味改變心情，所以才事事順利」；更有人認為碌柚葉不能多用，「碌柚葉不可以長期用。會將好運都洗去，所以如果覺得運勢可以，個人覺得要停用，然後穩住好氣場！」亦有不少人認為，碌柚葉沐浴露比新鮮碌柚葉方便，可以省卻洗淨碌柚葉和燒水等步驟。

到底碌柚葉沐浴露能否具去除霉運的功效？玄學家唐碧霞向《星島申訴王》表示，心理角度上是可以的，但玄學角度一定是用新鮮碌柚葉洗澡比較好，因為碌柚葉代表清新，可掃走負面能量，只有新鮮植物才具備這些功效。唐又說，商家所售的碌柚葉沐浴露，產品都經過人工化學加工，不知沐浴露中含有多少碌柚葉成分。唐指從玄學角度來所，只要條件許可，最好使用最新鮮的碌柚葉精華，來掃走不好的能量。

唐師傅又指，碌柚葉沖涼不存在負面影響，因為碌柚葉本身是去除霉氣，但她不建議長期使用，只會去完喪禮，又或覺得整個人充斥負能量時才會用。

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