星島申訴王 | 連鎖餐廳菠蘿包發霉極嘔心 港媽怒報食環署：竟然賣隔夜貨

一名港媽近日在社交平台發文，指在連鎖餐廳買了兩個獨立包裝的菠蘿包，事後發現已發霉變黑，質疑餐廳的食品安全問題。她向食環署投訴後，引述食環署回覆指店方售賣隔夜麵包，惹起網民熱議。《星島申訴王》向涉事餐廳了解情況，店長確認有相關投訴，並承認餐廳會將當日賣剩的麵包，隔日再次售賣。

據該名港媽在帖文稱，6月8日（星期一）下午，她在馬鞍山迎海薈一間連鎖餐廳，買了兩個獨立包裝的菠蘿包，回家後隨即放入家中雪櫃，準備翌日給小朋友作早餐。豈料翌日拆去包裝，發現兩個菠蘿包已經發霉，麵包底部遍佈大片黑綠色霉斑，其中一個麵包皮內側亦發現有霉跡，甚至連酥皮上都已經出現白色霉點。

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涉事餐廳生意旺 事主憂多人中招

港媽批評涉事餐廳連最基本的食品安全都不達標，並指該餐廳平日有不少小朋友光顧，大部分顧客不會刻意仔細檢查，可能已不知不覺食用了發霉麵包。而她事後已向食環署投訴事件，指食環署職員即時前往事主家中拍照取證，並對涉事餐廳進行全面核查。

涉事冰室的菠蘿包是熱賣品之一，甚至吸引歌星張敬軒去年7月在網上發文大讚好味。發帖港媽其後又更新帖文，引述食環署回覆指店方將賣剩的麵包隔日再售。

該帖文引起極大迴響，大批網民留言討論事件。有網民嘲諷「其實係因為佢無落防霉劑，天然健康！」、「有無搞錯啊……放咗幾日啊 」，更有網民分享指出，曾經在涉事餐廳其他分店用餐時，發現食物中出現疑似老鼠屎的物體，十分嘔心。

集團回應採優化措施 產品異常即下架

《星島申訴王》致電涉事連鎖冰室查詢，女店長在電話中回應表示，事件源於當日負責的店員，將賣剩的菠蘿包放在麵包櫃一側，導致出現發霉麵包情況，她同時承認餐廳會將賣剩的隔夜麵包，第二日繼續售賣。

該連鎖餐廳集團其後再以文字回覆稱，如產品超出公司規定的售賣標準，或出現品質異常，均不會繼續售賣，並已即時了解事件及配合相關部門跟進。又指根據食環署巡查紀錄，署方未有發現違規事項，現場食物存放溫度亦屬合適。

該連鎖餐廳集團強調，已即時在涉事餐廳採取跟進及優化措施，如發現產品外觀、氣味或品質有異常，必須即時下架。

食環署則回應指，接獲相關投訴後，已隨即聯絡事主跟進，目前有關調查仍在進行中。而食環署人員亦已到涉事餐廳調查，其間沒有發現食物被污染情況，並已提醒餐廳負責人和食物處理人員，須時刻注意食物、個人及環境衞生，以確保食物安全。此外，根據食環署紀錄，由2025年至今年5月，食物安全中心共接獲50宗有關涉事連鎖餐廳集團在全港各區餐飲處所的食物投訴。

對於食肆食品安全問題，大家有什麼意見？歡迎留言討論。

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