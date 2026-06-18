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星島申訴王｜全港最平$16雙拼燒味飯 老闆不減料：只求夥計有糧出

申訴熱話
更新時間：09:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-18 HKT

物價持續上漲，出街食飯愈來愈貴。不過，《星島申訴王》發現連鎖燒味店「朗益燒味工房」的雙拼燒味飯只需$16，堪稱全港最平雙拼燒味飯，而且3年來從未加價，每日賣出超過三千盒，被街坊形容為「窮人恩物」。售價如此便宜質素是否參差？老闆方生向《星島申訴王》強調不減料，解釋定價只是因應街坊消費能力，「原意唔係賺錢，最緊要街坊食得開心。返嚟斬料真正俾錢我賺」，以及可以出糧給夥計。

午市大排長龍  街坊跨區支持

訪問當日，記者中午十二時到達深水埗分店，未到午飯高峰期，店外已大排長龍，不少街坊表示價錢超值。 住在九龍城的褚小姐表示：「我一個星期都嚟買五盒，特登坐車過嚟，最鍾意食佢嘅叉燒飯，好抵食！」  

街坊麥生則說：「平過兩餸飯，我哋老人家冇咩錢，真係慳咗好多。」其次，住在深水埗多年的陳生更直言：「我幫襯咗幾年，佢平到離譜，一個雙拼飯先$20！」 

這家燒味檔靠燒味飯，從原本兩間分店擴展到現在五間，但各區分店的定價略有不同，其中以荃灣分店最為便宜，下午兩點前只需$16就能買到雙拼燒味飯。  

老闆方生解釋定價策略：「我哋覺得荃灣基層人士比較多，所以賣嘅價錢更優惠，希望可以做平啲。」被問及是否賺錢，方生坦言：「很多客人都會問我有冇錢賺，街坊話賺兩三元，我回答係，我原意唔係賺錢，最主要街坊食過覺得滿意，返嚟斬料真正俾錢我賺。」他又提到：「我哋主要考慮公公婆婆，有啲地方燒味飯賣到四、五十蚊個，我哋唔會咁做。」 

雖然價錢平，但老闆對出品相當執著。方生指出，「叉燒、燒肉飯最起碼有十舊、十一舊，唔會話唔夠食、唔夠飽。」材料選用正規供應商，每日新鮮製作，「基本上冇可能賣唔晒」。 

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月派200盒愛心飯  

除了售賣平價飯之外，店舖還會聯同社福機構定期派飯。方生透露：「一個月最基本有一次，份量同平時一樣，唔會刻意俾少。而且，他提到每次派飯，通常最少都100個，而深水埗店比較多，有200個，正因「有時見到公公婆婆去到最後冇飯，我唔想佢哋唔開心，都會派埋畀佢哋。」 

對於店舖的營運，方生亦向我們透露心聲 ，「我哋做呢啲，你要賺大錢、賺快錢就唔好諗。我哋希望一直做落去，可以救伙計、人工、舖租，我自己出份糧就算啦。」 

大家身邊是否有平價飯推薦呢？歡迎在下方留言討論一下。

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