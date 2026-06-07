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星島申訴王 | 搣開車厘子果肉驚見生猛蟲蟲蠕動　果商教3招揀靚貨秘訣

申訴熱話
更新時間：10:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-07 HKT

果肉飽滿而甜香多汁的車厘子向來受市民歡迎，社交平台流傳一段「車厘子藏活蟲」的影片，畫面極具視覺衝擊，果肉中有白色幼蟲正在不斷蠕動，令部分愛吃車厘子的人大呼震驚。資深果商林先生則指，水果有蟲很正常，但車厘子的情況會較少見，並教授三個揀選新鮮車厘子的實用貼士。

網傳撕開車厘子驚見活蟲影片　網民反指「沒蟲才害怕」

最近有網民在社交平台 Threads 上載一段影片，清晰可見有人徒手撕開一粒飽滿的車厘子，有白色幼蟲不斷蠕動，上載影片的網民指車厘子產自中國，有網民直言「看了老實說真的吃不下」、「不敢再食」，更不明白蟲子到底是如何鑽進完好的果皮內；亦有網民認為「生果有蟲其實很正常」，反而證明了農藥不多，更指「沒有蟲的水果才令人害怕」。

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果商：車厘子有蟲正常但機率低　

到底為何看似外表靚麗的車厘子會藏有活蟲？蟲卵又是如何進入果肉中？《星島申訴王》訪問林記水果負責人林先生，他解釋，車厘子有蟲其實屬於正常自然現象，但出現機率並不高。因為車厘子本身密度高且細粒，蟲子根本沒有空隙可從外面鑽進去；加上現時種植技術成熟，坊間一般較少遇到這情況。林先生指出，生蟲的最大可能，是在車厘子開花結果時，果蠅在果實上產卵，當蟲卵孵化時，幼蟲便會直接在水果內部出現。

林先生笑指，即使不慎吃到蟲也不用害怕，因為這些幼蟲對人體並無害處，反而代表農藥使用量較少。林先生亦補充，香港市面基本上很少進口內地車厘子，貨源多數以澳洲或美加為主，因此香港市民毋須過份擔心。

內地車厘子滯銷揭背後三主因

對於內地車厘子滯銷，本地水果商林先生，背後其實有三大主因交雜而成：

  1. 極端天氣影響： 近期天氣極端性極高，連場大雨嚴重影響了農作物的生長，導致部分車厘子質素參差。
  2. 外國平貨夾擊： 今年智利車厘子入口量大增，價格甚至比內地本地生產的更為便宜，失去價格優勢下令內地果農面臨嚴峻的滯銷危機。
  3. 食安信心危機： 內地早前發生違規浸泡防腐劑及濫用超強甜味劑的「楊梅浸藥事件」，令消費者今年對水果的安全及品質異常敏感。

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教三大貼士揀新鮮車厘子

比起費神挑選「沒蟲」的車厘子，林先生建議市民將重點放在挑選「新鮮」的車厘子上更為實際。他分享了三個簡易的挑選秘訣：

  1. 肉質結實： 拿起車厘子時感覺肉質結實，不會太腍身，代表沒有放置太長時間。
  2. 枝葉翠綠： 觀察車厘子連結住果實的枝葉位，若翠綠且沒有腐爛變黑，即代表新鮮。
  3. 盒底乾爽： 購買盒裝車厘子時留意盒底，若底部不濕、沒出水，代表保存良好沒有變壞。

大家有沒有試過買水果中伏？歡迎留言告訴我們！

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