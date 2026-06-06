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星島申訴王 | 蓮塘口岸藥材店均一價10元吸客 女中醫識貨踢爆平價豆染色扮貴價貨

申訴熱話
更新時間：12:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-06 HKT

每逢假日，深圳蓮塘口岸都逼滿港人。本港有中醫師在個人社交網站發文，踢爆蓮塘有店舖以染色兵豆冒充貴價酸棗仁，並以超平價10元人民幣吸客，提醒市民不要上當。該中醫師接受《星島申訴王》訪問指出，冒牌的酸棗仁毫無藥用價值，並教路挑選正版藥材時要注意的地方。

執業中醫師倪詠梅在帖文表示，該間專門售賣中藥的店舖位於蓮塘口岸附近的商場，店內的藥材包包裝乾淨整齊，所有貨品都有貼上商品標籤，並標明藥效、有效期、功效、保存方式以及批發來源，均價10元人民幣非常划算。她入內「尋寶」，豈料發現其中一款標示為酸棗仁的藥材，其外形和正宗酸棗仁相差十萬八千里，實屬「一眼假」 。

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酸棗仁改善睡眠 批發價每公斤一千元

倪醫師向《星島申訴王》表示，正品酸棗仁具養生安神的作用，可改善睡眠質素。由於深受歡迎導致內地批發價昂貴，高峰時每公斤高達1000元人民幣。雖然目前價格有所回落，但每公斤仍要約400至500元人民幣。至於香港的售價則視乎酸棗仁的品質，普通的每兩價錢約20至40元，品質好的每兩價錢過百元。倪醫師表示，該中藥湯包店10元一包的酸棗仁，標明重量是4兩，即每兩2.5元，相當於香港的七分一價錢。

究竟倪醫師在蓮塘看到的假酸棗仁，其實是什麼呢？她仔細觀察後發現，那包「酸棗仁」實際上是使用一種名為兵豆的種子，染色後假冒酸棗仁出售。而兵豆又稱小扁豆、雞豆、雞豌豆和雞眼豆等，五穀雜糧中常見它的身影。

她又說，兵豆並不是中藥，只是普通食材，並沒有收錄入《中國藥典》之中，完全沒有藥用價值，根本沒有具備改善失眠的功效。她表示，兵豆顏色為淡黃色，但商家為了將它偽裝成酸棗仁，使用染料將其染成棗紅色。

分辨真假藥材 可瀏覽大學數據庫

倪醫師續稱，目前市面上部分中藥材，經常出現「以便宜貨混淆貴價藥材」的情況。例如，馬牙棗扮南棗、平貝母扮川貝母、亞香棒蟲草扮冬蟲夏草、木薯扮茯苓、水線草扮白花蛇舌草等等。

由於一般市民難以正確分辨真假藥材，她建議可以使用香港浸會大學中藥材圖像數據庫網站，檢索藥物外觀特徵分辨正確藥材。她提醒市民，大部分假冒藥材不具正品藥材的功效，不法商家更會用有毒染料將其強行染色，一旦食用將對身體健康造成影響。

最後，倪醫師呼籲市民，不少內地出售的平價藥材，質量比本地零售藥材差，建議市民選購時可以多對比藥材質量，切勿被商家或廣告迷惑，做一個精明消費者。

大家又有沒有試過購買劣質或假貨中藥材？歡迎留言討論。

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