星島申訴王｜旺角食「脆皮雞」 投訴口感硬如膠 冰鮮雞大王拆局：疑食法出問題

近年不少著名內地餐飲品牌來港開店。近日有網民在Threads出帖，指在旺角光顧一家內地品牌的火鍋店時，當吃到一塊煮熟雞皮，發現雞肉質感形同「泥膠」、難以咀嚼，需要雙手協助分開骨和肉。《星島申訴王》查詢事件中的火鍋店，店方懷疑是不贈送優惠給KOL（Key Opinion Leader），遭到惡意報復。

據事主在threads所述，她與朋友看見網上平台推介該店，便相約一起用餐。惟當她們進食椰子雞火鍋時，發現雞皮和雞肉的質感像泥膠一般。從她公開的片段所見，事主咬緊雞皮、手口並用拉扯，亦未能成功咬開；而煮熟的雞肉，則在她多次撕扯下才能分開。她透露向店員提出雞肉肉質有問題時，對方態度肯定地表示正常，令她大感不解。

她在帖文指這些雞肉的肉質，比咀嚼3小時口香糖更韌。這頓飯最後使費過千元，但她直言「不知道自己吃了甚麼」。她更批評推介這家食店的網上平台，「只要你有輕度良心，都不會推介這家垃圾」。

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《星島申訴王》就事主提出的雞肉肉質問題，查詢涉事火鍋店。店員郭小姐回覆指，懷疑事件起因是拒絕贈送免費食品給KOL，導致遭到惡意報復。她解釋，其銷售的雞有兩款，飼養了300天的脆皮雞，賣點是肉質爽脆，年輕人絕對可以咬開雞肉。

對於店方指控，事主向《星島申訴王》出示單據，顯示是真金白銀埋單用餐。她主要是不滿店員回覆查問的態度，當向對方反映意見，店員1秒不到便指她把雞件煮得太久，惟事主認為7分鐘煮食時間並無不妥。若店方對涮雞時間有所指引，亦應在上桌時告知顧客。

事主的帖文，發布23小時內便錄得24萬次瀏覽。有人批評網上平台，「不嬲都無良心，收錢做事」、「所有foodie和平台介紹的都不用吃」。但亦有人回應指，「說實話，老雞真是有可能這麼韌。平時的便宜貨數十日便銷售，老一輩便一定選擇老的肉味最濃」、「韌雞是走地雞」。

凍鮮雞大王：一場誤會 老雞吃法有所不同

有冰鮮雞大王之稱、香港冰鮮禽畜業商會主席郭時興表示，事件可能源於一場誤會。一般供應食肆的雞肉，飼養期平均在90天或以下，「因為養得愈耐，飼養成本便愈高」，如果涉事火鍋餐廳供應的雞肉，屬於飼養300天的雞，其特色是雞味特別濃，但肉質也的確較結實較韌。

他指吃老雞肉，不同於吃一般火鍋料的滑雞件，不能又急又快地吃，否則就會出現很難咬開的情況。吃老雞，就要耐心地慢咬、細嚼，慢慢品嘗其肉香。郭亦補充，店家供應老雞件時，應該切得較為細塊才上桌，方便客人進食。若果如片中所見的雞皮，切得那麼大塊，客人便較難咬開。

對於顧客、店方以及冰鮮禽畜業代表三方的說法，大家有什麼意見？歡迎留言討論。

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