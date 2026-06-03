星島申訴王｜中六生斥缺席謝師宴都要夾$200 教職員否認食霸王餐：我們會出錢買禮物

謝師宴是大多數畢業生期待的晚宴，象徵著校園生活的美好句點與對老師的誠摯感謝。《星島申訴王》社交平台發現，有應屆畢業生發文申訴，指學校籌辦謝師宴，縱使學生不出席，仍須繳付200元款項，形容強制不合理。有教育界人士則表示，即使不出席都要交錢並非單一個案，很多學校都有類似做法，目的是想鼓勵全部學生出席，形容「學校不會透過謝師宴賺學生一分錢」。

學校謝師宴通知曝光：出席$800、不出席$200

該名中六學生在帖文中表示，收到學校發出的謝師宴繳費通知，內容指經投票結果，選定四季薈作為聚餐場地。出席的同學需繳交$800（費用已含任飲、佈置及即影即有服務），而未能出席者同樣要支付$200，並須以現金形式繳交。

然而，事主向班主任及校長坦言自己「窮」且「不想參加」謝師宴，認為即使不參加仍須支付$200並不合理。事主憶述，他曾向校長表達疑慮，校長當時稱：「可以拒絕的，向學校解釋一下，我們會處理並理解你的情況。」但當事主向班主任說明無法出席後，班主任反而建議他「暑假去打工」，讓事主覺得備受嘲諷。

帖文一出，隨即引來大量網民留言。許多人指責學校「形同強制收費」。也有不少網友認為，學校並非强制，事主可選擇不繳交這筆費用。同時，亦有網民好奇「唔俾會點？」。另有一部分人分享，自己過去也曾遇過類似情況。

校長公開謝師宴盤數：缺席費畀酒樓、老師倒貼買禮物

有不願具名的校長向《星島申訴王》透露，其實不少學校都有類似做法。該名校長表示，這類活動多由學生籌備委員會發起及統籌，而謝師宴場地則是由同學們投票選出，「其實，即使只是去普通酒樓都無所謂」，強調舉辦場地全由學生自行決定。

至於場地往往需要提前半年預訂和籌備，學校通常會按全級總人數來計算，以保留足夠的座位和圍數。該名校長又慨歎，現時部分學生相當有「主見」，例如會臨時改變主意說不去，或者與其他同學一起缺席，因此不出席也要收費，目的是希望學生能參與，「我們試過訂了8圍後，只有40個學生有意向出席，後來改為出席與否都需要付款，很多學生都會改變主意參與。」

他又強調，如果學生臨時缺席，仍需繳付不出席的費用，而這筆錢並非歸學校所有，而是用於支付場地預留的開支，「學校絕對不會從中賺取一分一毫。」其次，校長表示，「老師並不會佔到便宜」。雖然謝師宴的餐費不需要校長和老師出錢，但他們通常會自掏腰包購買禮物，或向籌委會提供一筆現金資助，用於在謝師宴上向學生派發禮物或紀念品，這筆費用往往達數千元以上，因此「大家不要以為老師不用付錢就很划算」。

校長提到，學校過往也曾遇到類似情況。如果學生確實有私人理由無法出席，也不願意繳費，他們的做法是致電學生家長，了解是否真的遇到經濟困難。經確認後會酌情處理，例如豁免不出席的費用，由學校代為繳交。

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